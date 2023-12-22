跨年加寒流 明年初呼吸道疫情飆升羅一鈞籲打XBB疫苗

近期寒流來襲，適逢年末聖誕跨年活動頻繁，疾管署發言人羅一鈞表示，擔憂跨年後、一月第一周呼吸道疫情會有激增狀況，加上一月下旬可能進入新冠流行高峰，因此呼籲民眾呼朋引伴接種XBB疫苗。

羅一鈞表示，XBB新冠疫苗已累計接種73.3萬人次，本周前三日（12月18至20日）接種人次皆破萬，12月20日接種數1萬1749人更創7周以來單日新高，顯示民眾防疫警覺及接種意願持續升高。目前莫德納XBB疫苗仍有80多萬劑，近期還會有200萬劑到貨。另，Novavax有預計在年底到貨，最快明年1月中開打。

依據荷蘭今年針對60歲以上接種新冠XBB疫苗效益研究顯示，對於預防感染後住院以及重症保護力高達七成。另世界衛生組織WHO日前公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列（EG.5、HK.3及HV.1等）及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）的變異株皆有保護力。

疾管署提醒，年齡在6個月以上之兒童、青少年及成人，尤其是65歲以上民眾及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，另民眾及其陪病者就醫時可併同接種，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。目前全台約有3000家院所可接種新冠XBB疫苗，其中約1670家提供隨到隨打服務，各縣市獎勵民眾接種活動及接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」查詢。