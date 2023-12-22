AI輔助運動 全國首創花蓮市衛生所精準臨床運動中心揭幕

花蓮市衛生所成立精準臨床運動中心，全國首創以AI智慧系統輔助健身器材。明年1月1日起，慢性病、代謝症候群等缺乏運動患者，經醫師看診後，開立客製化運動處方籤，可使用中心健身器材；透過AI輔助，即時呈現運動強度、次數等數據，醫師評估成效調整處方，病患也能看到自己的進步，提升運動意願。

AI智慧精準臨床運動中心由花蓮市衛生所與慈濟大學合作推動，共11套運動器材，分成有氧、阻力型、垂直律動儀3類。花蓮市衛生所主任胡易多說，病患須先做前測，再由衛生所醫師評估相關數據訂定3個月的客製化運動處方籤，依照病患時間，每周運動頻率約1到3次，每月再做檢測調整，3個月後抽血檢視成效，若良好就可「畢業」，希望病患養成運動習慣，持續運動，徹底改善身體狀況。

胡易多說，明年起，花蓮市衛生所每周三上午會有專門的運動處方籤門診，臨床運動中心則是周一到周五上班時間開放，安排專業指導員輪班指導，持有運動處方籤的病患需下載APP，綁定QR Code，若非該病患的處方機器，或超過使用次數，都無法使用。透過AI智慧輔助精準評估病患運動程度，方便醫師評估，病人也能當下得到回饋，會更有動力運動。

AI智慧精準臨床運動中心的成立，還獲得立法院厚生會運動醫學委員會、台灣健身運動醫學推廣協會與明根公司等單位大力協助，今天由花蓮縣衛生局副局長鍾美珠、健保署東區分組組長黃兆杰等人揭牌。

立院厚生會運動醫學委員會委員、也是慈濟大學副教授黃森芳說，台灣十大死因70%是非傳染性疾病，重要的危險因子就是缺乏運動，相信7成病人可以透過臨床運動改善症狀，這套系統在台灣剛起步，希望未來全國都能推動。