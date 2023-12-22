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首家公辦公營長照機構 落腳花蓮萬寧收治精障失能者

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
萬寧住宿長照機構，圖為雙人房型。圖／衛福部提供
萬寧住宿長照機構，圖為雙人房型。圖／衛福部提供

花蓮縣富里鄉人口老化外移嚴重，長照資源不足，衛福部屬玉里醫院規劃「萬寧住宿長照機構」，成為全國首家公辦公營的長照機構，也是富里鄉第一家住宿式長照機構。衛福部長薛瑞元今出席揭牌典禮，指出這只是第一步，未來溪口及祥和院區住宿床位也會陸續完工，初估已可因應花蓮地區未來的住宿式長照需求。

玉里醫院規畫把萬寧院區既有建物活化使用，透過政府補助翻修住宿式長照機構100床，為該棟建築物進行整建工程、實踐長照2.0在地老化理念。整建後的「萬寧住宿長照機構」，可提供100床住宿式長照服務，收治對象為精神障礙失能者及社區失智病人。

薛瑞元表示，精神公費養護床轉型一直是衛福部關注的焦點，今日萬寧住宿式長照機構啟用只是第一步，未來溪口院區400床及祥和院區510床亦將陸續完工，預估有1000餘床住宿床於花蓮設立，初估已可因應花蓮地區未來的住宿式長照需求，以減輕家庭照顧沈重的負擔並達成在地老化目標。

除了住宿服務外，玉里醫院萬寧院區也提供門診服務，包含精神科、家庭醫學科、內科、神經內科及牙科等，並搭配復健治療，為長照住民打造全方位的醫療照顧。 ※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

長照 住宿 花蓮

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