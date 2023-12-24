半夜突然腳抽筋？六大抽筋原因釐清再預防更有效！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「抽筋原因」相關話題，帶您了解網友熱議的抽筋原因排行。

相信每個人或多或少都有抽筋的經驗吧！抽筋在醫學上又稱為「肌肉痙攣」，是一種異常的肌肉收縮現象，如電解質不均就是常見的原因之一，這可能導致肌肉突然變得緊繃甚至疼痛難耐。我們本次針對「抽筋原因」進行觀測，一起來看看還有哪些可能造成抽筋的因素吧！

肌力不足使年長者成易抽筋族群 孕媽咪做好保暖、放鬆肌肉助緩解抽筋

▲ 網友熱議TOP6抽筋原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「抽筋原因」的相關話題討論，可以發現「年齡」最受到網友熱議。隨著年紀的增加，肌肉組織、身體機能等都會逐漸退化、變得脆弱，因此容易發生抽筋。就有網友發文提及，「家母年事已高已屆80歲⋯⋯近年因坐骨神經及尾椎問題，常會久坐難起腳麻、半夜腳抽筋、尾椎痠痛」，詢問網友有何治療的建議。針對抽筋問題，不少網友建議「每天做適當的伸展拉筋運動」、「散步一小時」、「居家坐或躺熱敷墊」、「可試試看筋膜運動按摩」等，透過一些簡單的運動加強肌耐力，搭配適當的拉筋、熱敷或按摩，幫助放鬆肌肉同時促進血液循環，對於緩解抽筋問題很有用。

而「懷孕」是另一個備受網友討論的抽筋因素。懷孕抽筋的成因眾多，如「賀爾蒙改變」、「保暖沒做好」、「肌肉緊繃或疲勞」等都有可能。就有網友問道，「懷孕時遇到最不舒服的症狀是什麼？」，引來孕媽咪們紛紛留言回覆，不少人直喊「腳抽筋到哭」、「後期躺怎樣都睡不好，睡眠品質差，被抽筋痛哭醒來」等，表示「孕抽筋真的是誇張的痛，跟平常抽筋差很多」。針對這令人崩潰的疼痛，有網友分享經驗，提出「多散步、多按摩拉筋、睡前也有自己泡熱水、穿襪子睡覺」、「孕期鈣吃好吃滿」等都有一定的幫助。

另外，「天氣過熱或過冷」也是常見的原因。若在高溫環境下長時間活動，可能導致體液、水分、電解質等過度流失；而若是天氣寒冷，卻沒有做好適當的禦寒措施，則恐造成血液循環變差、肌肉過度收縮等狀況，進而抽筋。建議在酷熱的天氣下，要特別留意水分與鹽分的補充；天冷時則應做好保暖，對於改善抽筋問題都有一定程度的幫助。

突如其來的抽筋，總會讓身體不適好一陣子，嚴重時還有可能導致肌肉拉傷，影響到活動，並且需要長時間才能復原。因此為了預防抽筋一再發生，不妨參考以上提及的抽筋原因，釐清可能的致因後予以改善。也提醒若抽筋情況嚴重、疼痛持續發生，還是要尋求專業醫師的協助喔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「抽筋原因」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/12/06，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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