禾聯空調新品超越2025新一級能效標準機種齊全價格超親民

禾聯家電迎接30週年慶，近日盛大舉辦2024年度新產品發表會，推出一系列大小家電產品，其中首推超越2025年新一級能效標準的R32環保變頻空調系列，另外還有75型Mini QLED量子點液晶顯示器、570L三門變頻冰箱、直立式變頻冷凍櫃、大容量洗衣機及自動集塵吸塵器、360度全拆式循環扇等，且同步發表集團旗下日系風格品牌YAMADA山田空調新品，以及代理品牌SHARP空調、冷凍櫃和英系風格Scion智慧家電系列等眾多搶眼新品。

（左起）禾聯家電營業總經理洪堯鴻、中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平、AKIRA、禾聯家電董事長蔡金土、禾聯家電總經理林欽宏、三宅健司廣告設計有限公司總監三宅健司，共同出席2024年度新產品發表會。 記者吳致碩／攝影

禾聯家電總經理林欽宏表示，「我們一向以高CP值著稱，品質好、外型美觀，同時價格非常親民，且系列機種最齊全，貼近台灣市場消費者需求。」今年新品主打「節能、健康、智慧化」，同時推出多款符合台灣民眾需求的全新高品質商品。

禾聯空調推出一系列超越2025年新一級能效標準的R32環保變頻空調。 記者吳致碩／攝影

YAMADA推出全新變頻空調，主打「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」等特色功能。 記者吳致碩／攝影

其中禾聯空調「LA、AT、SL」3款全新一級能效R32變頻空調，新品全系列超越2025年新一級能效標準超級省電，分別滿足大眾市場、重視高CP值，以及享受精品質感設計的消費族群。其中AT系列的「無段可調風速功能」，可從1%至100%區間調整出風量，讓使用者享受最舒適的體感溫度。SL系列主打提高沼氣防護等級，對室內機銅管的防護力及持久力再強化，抗腐蝕更耐用並具有霜效潔凈、全域循環，以及芬多殺菌有效抑制新冠病毒達99.999%的全方位功能。

Mini QLED量子點液晶顯示器，亮度更亮、色彩更鮮艷真實。 記者吳致碩／攝影

都會小宅必備智慧電動曬衣架，可聲控還有烘乾功能超級吸睛。 記者吳致碩／攝影

禾聯液晶今年推出「75型的Mini QLED量子點液晶顯示器」，結合全系列新商品Mini LED與量子點技術的優點，亮度更亮、色彩更鮮艷真實。禾聯同時也是「直立式冷凍櫃專門家」，變頻冷凍櫃業界款式最多最齊全，今年更增加600公升超大容量變頻風冷式冷凍櫃機種。外控顯示面板設計操作直覺，省力把手、自動洩壓閥方便開關，還可全冷凍、全冷藏隨意切換。還有眾多禾聯小家電產品，都是為了滿足讓生活更便利而開發出來，近期首推「自動集塵吸塵器」，收納底座不僅可以自動集塵不沾手，同時還實現了免壁掛全配件收納的功能，使清潔變得更加便利輕鬆。

YAMADA山田空調代言人AKIRA。 記者吳致碩／攝影

另外，今年以全新設計品牌識別亮相的YAMADA山田家電，並找來國民姐夫AKIRA擔任年度空調代言人，除了以簡約質感日系美型風格著稱，更致力於研發符合台灣氣候及消費者需求的產品。今年隆重推出的全新變頻空調，同樣採用友善環境永續的R32環保冷媒，一級能效超省電，並針對台灣高濕、冷熱變化大的氣候，主打「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」等功能，兼顧舒適度與高耐用性之全方位設計，讓消費者可以好好享受清新健康美好的空氣，同時提升居家美感。

YAMADA以簡約質感日系美型風格著稱，推出一系列實用生活小家電。 記者吳致碩／攝影

林欽宏也提到，ESG環保永續是未來商品發展的主軸，將持續引領市場，為消費者打造幸福居家空間。