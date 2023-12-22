上山追雪若野外遇難 謹記「3」的原則先禦寒自保

氣溫急凍，不少人衝上山追雪，醫師提醒，若在野外迷路落難，務必謹記「3」的原則，即失溫3小時會致命，沒有水、食物可各撐3天、3週，切勿花費力氣找尋食物，以免失溫、脫水導致意外。

「先禦寒，再飲水，最後覓食。」台北醫學大學附設醫院前急診主任、開業醫師高偉峰今天接受媒體電訪指出，依據瑞士低體溫分級系統，可將低體溫劃分為3級。

正常人體核心體溫為攝氏37度、正負0.5度，當體溫下降到35度至32度時，代謝速率、呼吸速度及脈搏會增加，身體會不自覺顫抖，出現思考遲鈍、無法完成複雜動作等情形，此為輕度低體溫。

32度至28度間屬於中度低體溫症，此時心輸出量、呼吸速度與脈搏會減緩，整體對冷的感知會變差，發生意識模糊、心律不整的症狀，若沒有即時接受治療，可能發展為重度低體溫，也就是核心體溫小於28度，會陷入昏迷，甚至死亡。

高偉峰強調，若身邊的人出現失溫的情況，在等待醫療支援時，可採主動回溫或被動回溫的方式保命；被動回溫即一般認知的「保暖」，若身邊能取得塑膠袋、雨衣、保鮮膜等，可用於包裹身體、減少散熱。

主動回溫則可分為體外加溫、體內回溫，前者是使用加溫燈等器具幫助恢復體溫，體內加溫則是施打溫熱點滴，或自患者胃管、尿管中灌入溫水，至於最常見的急救方式是使用葉克膜，將患者血液溫度提升後打回體內。

他重申，野外求生有「3」的定律，包括「3分鐘沒有氧氣就會致命」、「失溫3小時即有生命危險，且溫度愈低時間愈短」、「沒有水喝3天會致命」、「沒有食物吃，可以撐到3週」。

台北慈濟醫院職業醫學科主任賴育民則提醒，近期氣溫驟降，猝死事件頻發，民眾應養成良好的生活習慣，做好預防，凡是於低溫環境工作者，務必遵從工作指引，穿著防寒套裝、食用溫熱食物、注意在低溫區工作時間勿太久，如果覺得寒冷難忍、身體顫抖就要立刻進入溫暖的室內或營帳等庇護所，如已有意識模糊、反應遲緩等症狀，務必送往急診就醫。