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奧斯卡短名單出爐 反思台海戰爭「金門」入選最佳紀錄短片

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第96屆奧斯卡金像獎短名單出爐，江松長導演所執導紀錄短片《金門》脫穎而出，進入最佳紀錄短片獎短名單。圖／視納華仁文化傳播股份有限公司提供
第96屆奧斯卡金像獎短名單出爐，江松長導演所執導紀錄短片《金門》脫穎而出，進入最佳紀錄短片獎短名單。圖／視納華仁文化傳播股份有限公司提供

第96屆美國奧斯卡入圍名單將於美國時間2024年1月23日公布。美國影藝學院21日公布台裔美籍影像工作者江松長（S. Leo Chiang）執導的紀錄短片「金門」入選15強短名單，將有機會進到最終入圍名單，進一步角逐奧斯卡最佳紀錄短片獎。對此，文化部長史哲表示，「金門」能從全球參賽影片脫穎而出，展現台灣電影軟實力，他深感驕傲，也預祝「金門」能成功奪下美國奧斯卡最佳紀錄短片獎。

文化部指出，「金門」由視納華仁文化傳播股份有限公司、蔣見美教授文教基金會、紐約時報及台裔美籍影像獨立導演江松長共同出品製作，影片以溫柔且具人文關懷的角度描寫離島之金門，讓世界更進一步了解台灣，該片已於紐約時報Op-Docs平台上架。

文化部說，文化部推動「黑潮計畫」鼓勵我國電影業者開發國際市場，壯大台灣文化內容，打造國際規格影視內容帶動影視人才技術及製作規模提升，拓展國際市場，促進產業整體發展，讓更多影人及影片在國際上發光發熱。

美國奧斯卡入圍名單將於美國時間2024年1月23日公布，得獎名單將於2024年3月10日頒獎典禮中公布。

美國 金門 文化部

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