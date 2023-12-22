奧斯卡短名單出爐 反思台海戰爭「金門」入選最佳紀錄短片

第96屆美國奧斯卡入圍名單將於美國時間2024年1月23日公布。美國影藝學院21日公布台裔美籍影像工作者江松長（S. Leo Chiang）執導的紀錄短片「金門」入選15強短名單，將有機會進到最終入圍名單，進一步角逐奧斯卡最佳紀錄短片獎。對此，文化部長史哲表示，「金門」能從全球參賽影片脫穎而出，展現台灣電影軟實力，他深感驕傲，也預祝「金門」能成功奪下美國奧斯卡最佳紀錄短片獎。

文化部指出，「金門」由視納華仁文化傳播股份有限公司、蔣見美教授文教基金會、紐約時報及台裔美籍影像獨立導演江松長共同出品製作，影片以溫柔且具人文關懷的角度描寫離島之金門，讓世界更進一步了解台灣，該片已於紐約時報Op-Docs平台上架。

文化部說，文化部推動「黑潮計畫」鼓勵我國電影業者開發國際市場，壯大台灣文化內容，打造國際規格影視內容帶動影視人才技術及製作規模提升，拓展國際市場，促進產業整體發展，讓更多影人及影片在國際上發光發熱。

美國奧斯卡入圍名單將於美國時間2024年1月23日公布，得獎名單將於2024年3月10日頒獎典禮中公布。