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寒流發威 日月潭早上起霧禁航35分鐘 不排除再停航

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影
日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影

寒流發威，除玉山再現霧淞外，日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩，繼昨天兩度停航後，日管處上午8時41分再度發布禁航，但於9時15分解除，強調未來會仍持續觀察濃霧情形視情況，隨時發布公告，並以簡訊通知所有的船家啟動「禁航」機制，所有船隻不得出船，且碼頭也有保全人員協助戒護，以確保船隻及遊客安全。

日管處表示，每年11月中旬到隔年2月底，是日月潭易起霧的季節，會並以直線距離約800公尺的水社碼頭與拉魯島之間的能見度好壞，做為是否禁航的標準，今日拉魯島幾乎被濃霧吞噬，能見度不到100公尺，因而發布暫時禁航，待半小時後濃霧散去，才解禁並恢復正常航行遊湖活動。

日管處指出，日月潭的雲霧變化大，除遊湖外，更可遠觀山水之美，加上周邊景點相當多，提醒遊客在禁航期間，也可透過公路、自行車、步道或纜車等陸空系統，體驗日月潭之美。

日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影
日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影
日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影
日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影
日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影
日月潭今天早上開始起大霧，從環潭公路到各碼頭都被濃霧壟罩。記者黑中亮／攝影

日月潭 碼頭 寒流

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