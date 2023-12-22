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台中60歲男排尿卡卡患攝護腺癌 達文西微創術後恢復晨勃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市60歲王先生因排尿不順，就醫發現罹患攝護腺癌。台中慈濟醫院泌尿科醫師裘坤元以達文西微創手術，輔以生理回饋儀訓練病人骨盆底肌，根除病灶也解決可能的漏尿後遺症。圖／台中慈濟醫院提供
台中市60歲王先生因排尿不順，就醫發現罹患攝護腺癌。台中慈濟醫院泌尿科醫師裘坤元以達文西微創手術，輔以生理回饋儀訓練病人骨盆底肌，根除病灶也解決可能的漏尿後遺症。圖／台中慈濟醫院提供

台中市60歲王先生因排尿不順，就醫發現罹患攝護腺癌。台中慈濟醫院泌尿科醫師裘坤元以達文西微創手術，輔以生理回饋儀訓練病人骨盆底肌，根除病灶也解決可能的漏尿後遺症。王先生說，術後一周需到3片尿布防漏，術後1個月只漏2滴尿，現在已恢復晨勃現象。

王先生就醫檢測發現PSA攝護腺特異抗原指數相當高，經切片判定為攝護腺癌，接受台中慈濟醫院第四代達文西手術設備，由達文西機械手臂原廠認證講師裘坤元醫師，進行機械手臂輔助腹腔鏡攝護腺切除術。

裘坤元解說，過往傳統開腹或是腹腔鏡手術，是經由膀胱前方通過雷氏空間（Retzius space）切除攝護腺，容易破壞血管神經叢與支撐骨盆底肌肉的相關組織，術後可能有漏尿與性功能障礙問題。

為改善切除攝護腺手術後遺症，提升病人生活品質，醫界保留雷氏空間的新式攝護腺切除手術。

裘說明，王先生採取保留雷氏空間的手術，透過達文西機械手臂輔助，從膀胱後側筋膜空隙進入切除攝護腺癌病灶，減少傷害周邊神經與組織，降低術後漏尿與性功能障礙比率，且手術出血量僅100毫升，較傳統手術動輒超過1000毫升，病人相對安全。

多數病人認為做達文西手術就沒事了，但還要考慮術後漏尿問題。術前，團隊安排王先生學習訓練凱格爾運動，加強骨盆底肌肉能力以避免漏尿，術後安排生理回饋儀介入，透過圖像顯示，讓病人掌握正確肌群鍛鍊，改善漏尿。

王先生術後回診說，術後一周需用3片尿布防漏，術後1個月，1天只漏尿2滴，進步很大，且最近恢復晨勃現象，後續再觀察性功能情形。

「早期發現、早期治療。」裘坤元強調，是早期攝護腺癌根除治療的不二法門。尤其60歲罹患攝護腺癌實在很年輕，攝護腺癌有家族遺傳傾向，病灶可能在5到8年前就存在，建議病人要請兄弟、兒子等親族男性，年滿45歲每年定期做PSA檢查，早期發現早期治療。

台中市60歲王先生因排尿不順，就醫發現罹患攝護腺癌。台中慈濟醫院泌尿科醫師裘坤元以達文西微創手術，輔以生理回饋儀訓練病人骨盆底肌，根除病灶也解決可能的漏尿後遺症。圖／台中慈濟醫院提供
台中市60歲王先生因排尿不順，就醫發現罹患攝護腺癌。台中慈濟醫院泌尿科醫師裘坤元以達文西微創手術，輔以生理回饋儀訓練病人骨盆底肌，根除病灶也解決可能的漏尿後遺症。圖／台中慈濟醫院提供

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