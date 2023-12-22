反對性工法人才庫倉促上路！婦團：培訓、審核不足 也缺多元友善

台灣在今年五月爆發Me too運動，政府也火速推動「性平三法」修法，宣示建置有效、友善且可信賴的性騷擾防治制度，部分修正後的新法預計明年3月8日上路，主掌「性別平等工作法」的勞動部近日也陸續預告相關子法。婦女新知基金會今聲明指「工作場所性騷擾調查專業人士培訓及專業人才庫建置要點」的培訓、審核機制不足，也缺乏性別多元友善，恐對性騷被害人造成2度傷害，反對性工法人才庫倉促上路。

為完備職場性騷擾調查機制，修法後的性工法，將新增建置職場性騷擾調查專業人才庫，協助事業單位、地方政府尋找具職場性擾事件調查能力的公正第3方。勞動部上月底也公告了「工作場所性騷擾調查專業人士培訓及專業人才庫建置要點」，並發文給地方政府推薦符合資格的專業人才參加勞動部培訓。

婦女新知表示，多數雇主仍不熟悉性工法相關法規運作，急需借重此人才庫的專業人士給予建議及輔助，建置事業單位的性平措施，或員工遇到性騷事件時，運作有效的調查委員會，維護勞工權益，但建置要點的培訓機制不明確，也缺乏審核機制、多元友善，存在諸多缺失。

培訓機制部分，婦女新知認為，要點中雖說明培訓課程應包括的面向，對於培訓時數、課程設計、是否需要定期回訓都未明定，反觀教育部施行多年的人才庫建置要點，清楚列出分階段訓練，每3年需參加相關培訓以延續資格， 但勞動部卻規定5年1次的訓練，前置訓練設計又不清楚，新知不免質疑，如此訓練機制、頻率是否建立足夠專業？

婦女新知進一步指，據了解，勞動部初步規畫為完成2天課程，即可納入人才庫，但調查人員不但要熟悉調查機制，其中問話方式、對相關議題的敏感度等也需要培訓，在訓練不嚴謹之下，也未有審核機制，若大量經驗不足的「專業人士」納入人才庫，真有辦法維護當事人的權益？

除此，婦女新知表示，性騷擾調查專業能力中，性別、多元族群敏感度至關重要。過去案例中，被害者遭質疑「為什麼不反抗？」「男性這麼強壯怎麼可能是受害者？」「同性間的互動只是開玩笑吧？」等，甚或有外籍家庭看護工受被照顧者性騷求助時，被仲介指稱是藉故爭取轉換雇主。若調查人員沒有相關敏感度，很難理解受害者處境，更可能對受害者帶來2度傷害。

婦女新知表示，勞動部應參照其他部會的推動經驗，不該讓有建置要點、無建置品質的性工法人才庫倉促上路，呼籲勞動部提出更完善的培訓及審核機制，確保納入人才庫者具備性騷擾調查「專業能力」、「多元性別、族群敏感度」，才能真正建立起有效、友善且可信賴的性騷擾防治制度。