生活平淡想找刺激？ 網友熱議6大極限運動等你來挑戰！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「極限運動」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的極限運動排行。

不少人喜歡嘗試新鮮的事物、追求刺激快感及全新的體驗而選擇挑戰「極限運動」，希望在平淡的生活中增添刺激的感受，不過你知道極限運動又分為哪些種類嗎？我們針對網上關於「極限運動」的話題進行觀測，一起看看最熱門的極限運動有哪些！

潛水風險高必須由專業人員指導 衝浪需充分暖身避免突發痙攣

▲ 網友熱議TOP6極限運動 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「極限運動」相關話題的討論，發現「潛水」為受到最多網友熱議的極限運動。潛水分為「水肺潛水」與「自由潛水」，與自由潛水相比，水肺潛水因配有氧氣罐等裝置，為較安全的潛水方式，而「自由潛水」則由於其裝備較輕便，無需背負重達20公斤的氧氣裝備，因此需要憑藉潛水者本身的憋氣能力維持水下的活動，風險較大。就有網友分享首次體驗自由潛水的心得，提到「由於對深度比較沒自信，所以在上教練班前報名了兩週深度訓練」、「很慶幸有先訓練，適當的訓練方式，完整的訓練與休息時間，幫我解開對海洋的恐懼」，表示在進行自由潛水前必須先透過教練的教學，並且考取相關證照，才能確保潛水過程的安全，該網友同時也提醒道「一切都要從容且不疾不徐，讓自己在安心、安定的狀態下準備訓練」、「不夠放鬆時，是感覺不到平壓細微的肌肉使用和口腔和中耳氣體變化的」，指出在進行潛水活動時需要放鬆身心、用心感受身體在水中的各種變化，推薦對刺激的水域活動有興趣的民眾可以嘗試看看。

而「衝浪」也受到眾多網友的議論。有知名健身網站就分享「衝浪新手須知」，指出在入水前需要「充分暖身」，透過伸展可以降低抽筋的機率；也要學習「判斷浪況」，表示「『離岸風』由陸地吹向海洋」，對於新手來說較為安全；除此之外，也需要注重「衝浪禮儀」，說道「一道浪只能一個人衝，誰比較靠近浪頭，就擁有那道浪的優先權」，若多人搶浪可能會影響他人的路徑，也會有受傷的風險。提醒衝浪新手要注重身體安全與秩序，避免發生不必要的危險。另外，「攀岩」則是一項結合「體力、技巧、心理素質」的極限運動。其中又大致分為傳統攀登、運動攀登及抱石三種，能夠有效訓練全身肌群、增強心肺能力及培養專注力，吸引不少喜愛挑戰自我的群眾挑戰。

極限運動雖然給人危險的印象，但其實只要做好防護措施、有專業人員指導，都可以是安全的健康運動，除了能夠訓練身體素質外，還能夠滿足想要冒險的心，可說是好處多多的運動方式！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「極限運動」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/29~2023/11/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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