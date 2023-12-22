台南健康博覽會明登場 安南醫院急救俱樂部教自救救人

台南市立安南醫院應市府衛生局邀請，明天上午10點參加在成功大學光復校區中正堂開場的「台南健康博覽會」。安南醫院醫療副院長許秉毅說，院方的「急救ABC俱樂部」將到會場，以生動有趣方式教導民眾基本急救術，包括 CPR、傻瓜電擊器使用、 哽噎急救，讓民眾具備保護家人與朋友的基本救命能力，歡迎大家一起來參與。

許秉毅表示，安南醫院「急救ABC俱樂部」3年前成立，是院內社團，標榜生動活潑的教學方式、急救帶動唱以及實地操作，教導民眾急救技巧。他兼任社長，由醫師、護理師、志工組成成員有32人，每1-2個月辦教學活動，開放大家報名。

許秉毅說，他們希望基本急救術向下紮根，常到幼稚園或小學教導兒童各種急救技術以與「急救帶動唱」。也與市政府衛生局合作，每年院內舉辦「市民有約-快樂學急救」活動，提供市民學習急救技術場域。

這次活動院方與熱心民間企業聯手舉辦「打卡」與通關遊戲，推廣急救術，會場將設置可愛的「小熊急救打卡立牌」，歡迎民眾來打卡學急救。

許秉毅說，俱樂部製作了「小熊學急救」系列貼紙與胸章，到現場打卡或通過闖關遊戲的民眾，可獲得一張「急救小熊貼紙」，集滿3張貼紙，可換取一枚「急救小熊胸章」。