快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

台南健康博覽會明登場 安南醫院急救俱樂部教自救救人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝

台南市立安南醫院應市府衛生局邀請，明天上午10點參加在成功大學光復校區中正堂開場的「台南健康博覽會」。安南醫院醫療副院長許秉毅說，院方的「急救ABC俱樂部」將到會場，以生動有趣方式教導民眾基本急救術，包括 CPR、傻瓜電擊器使用、 哽噎急救，讓民眾具備保護家人與朋友的基本救命能力，歡迎大家一起來參與。

許秉毅表示，安南醫院「急救ABC俱樂部」3年前成立，是院內社團，標榜生動活潑的教學方式、急救帶動唱以及實地操作，教導民眾急救技巧。他兼任社長，由醫師、護理師、志工組成成員有32人，每1-2個月辦教學活動，開放大家報名。

許秉毅說，他們希望基本急救術向下紮根，常到幼稚園或小學教導兒童各種急救技術以與「急救帶動唱」。也與市政府衛生局合作，每年院內舉辦「市民有約-快樂學急救」活動，提供市民學習急救技術場域。

這次活動院方與熱心民間企業聯手舉辦「打卡」與通關遊戲，推廣急救術，會場將設置可愛的「小熊急救打卡立牌」，歡迎民眾來打卡學急救。

許秉毅說，俱樂部製作了「小熊學急救」系列貼紙與胸章，到現場打卡或通過闖關遊戲的民眾，可獲得一張「急救小熊貼紙」，集滿3張貼紙，可換取一枚「急救小熊胸章」。

台南健康博覽會除邀請各大醫院參與，展場分營養、運動、心裡健康、壓力、睡眠、危害性物質等主題展區，邀請廠商展出等相關產品。

台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／攝影
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／攝影
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／攝影
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／攝影
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／攝影
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／攝影
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝
台南健康博覽會明登場，安南醫院急救俱樂部教自救救人。記者周宗禎／翻攝

衛生局 台南 醫師

延伸閱讀

獨／大浪打船頭 巴拿馬籍化油輪5船員新竹外海1死4傷

國道汐止路段發生重大車禍 1家4口受困車內急送醫

美食街吃帝王蟹 燒肉中山「四行倉庫」拓店買10送1

嘉縣新港小貨車與行人擦撞 80歲老婦送醫不治

相關新聞

影／美翻了！台7甲思源埡口現霧淞 橙黃楓葉秒變童話銀白世界

美翻了！這波寒流雖然未讓高山的武陵、福壽山農場降下瑞雪，但在宜蘭、台中交界處的台7甲線思源埡口今早9點多出現霧淞，原本黃...

冬至迎寒流 明晨仍可能10度以下低溫 耶誕節冷氣團報到

今天是24節氣的冬至，入冬首波寒流持續影響，太平山已降雪，玉山也觀測到霧淞。中央氣象署預報員朱美霖表示，今天清晨出現這波...

「視頻→影片」他讚Google翻譯改掉這些兩岸用詞！唯獨這1詞沒改變笑噴網友

台灣與中國大陸的部分用詞有所差異，像是台灣「影片」一詞，在大陸就變為「視頻」，但隨著網路上交流愈來愈頻繁，不少台灣年輕人也開始把「視頻」掛嘴邊，讓其他網友相當不習慣，也衍生出用詞爭議。而網路上的翻譯平台更是幾乎把英翻中的詞偏向大陸用語，不過有網友發現，Google翻譯已把簡、繁體用法轉換，大讚貼心，但也發現還有1個詞中翻英後仍「一樣好笑」。

影／全台凍番薯 武陵、福壽山農場狀況曝光

寒流發威，全台凍番薯！中央氣象署指出，今各地氣溫易跌至10度以下低溫。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨夜降下瑞雪，不少山友期...

東京發出鏈球菌疫情警報 張維中籲到日本多洗手戴口罩

日本東京都釋出「A型鏈球菌咽喉炎」感染流行警報。旅日台灣作家張維中在臉書表示，最近到日本、東京玩的遊客要小心。多洗手，進...

冬至進補中藥行藥材價格飆「當歸」漲1倍 業者無奈消費者叫苦

今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，今年當歸價格狂飆！從年初一台斤350元，漲到現在破千元，部分當歸鴨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。