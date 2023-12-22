影／美翻了！台7甲思源埡口現霧淞 橙黃楓葉秒變童話銀白世界

美翻了！這波寒流雖然未讓高山的武陵、福壽山農場降下瑞雪，但在宜蘭、台中交界處的台7甲線思源埡口今早9點多出現霧淞，原本黃澄澄的楓葉與咖啡色枝條穿上銀白冬衣，蓊鬱森林上頭像灑了一層糖霜，宛如銀白色童話世界，浪漫破表。

早上9點多，台7甲線思源埡口處出現霧淞現象，整片山頭與馬路兩側森林換上銀白色新裝，值得一提的是，原本黃澄澄、紅豔的楓葉周圍也出現霧淞，好像楓葉邊緣繡上銀白色的新毛衣，相當可愛。

武陵農場表示，今早雖然濕度、低溫足夠，但因前一天氣候不佳，今晨輻射效應不足，農場內沒有降下瑞雪。

而台7甲思源啞口海拔約1948公尺，今晨出現零下3、4度低溫，蓊鬱森林上頭宛如撒上一層薄薄糖霜，雪白世界讓遊客相當驚喜，沿途有約2、30輛汽車停靠欣賞，遊客雙手雖然感覺快凍僵，仍停不下快門記錄這浪漫的景象。