快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／美翻了！台7甲思源埡口現霧淞 橙黃楓葉秒變童話銀白世界

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
早上9點多，台7甲線思源埡口處出現霧淞現象，原本黃澄澄、紅豔的楓葉周圍出現霧淞，好像楓葉邊緣繡上銀白色的新毛衣，相當可愛。圖／武陵農場提供
早上9點多，台7甲線思源埡口處出現霧淞現象，原本黃澄澄、紅豔的楓葉周圍出現霧淞，好像楓葉邊緣繡上銀白色的新毛衣，相當可愛。圖／武陵農場提供

美翻了！這波寒流雖然未讓高山的武陵、福壽山農場降下瑞雪，但在宜蘭、台中交界處的台7甲線思源埡口今早9點多出現霧淞，原本黃澄澄的楓葉與咖啡色枝條穿上銀白冬衣，蓊鬱森林上頭像灑了一層糖霜，宛如銀白色童話世界，浪漫破表。

早上9點多，台7甲線思源埡口處出現霧淞現象，整片山頭與馬路兩側森林換上銀白色新裝，值得一提的是，原本黃澄澄、紅豔的楓葉周圍也出現霧淞，好像楓葉邊緣繡上銀白色的新毛衣，相當可愛。

武陵農場表示，今早雖然濕度、低溫足夠，但因前一天氣候不佳，今晨輻射效應不足，農場內沒有降下瑞雪。

而台7甲思源啞口海拔約1948公尺，今晨出現零下3、4度低溫，蓊鬱森林上頭宛如撒上一層薄薄糖霜，雪白世界讓遊客相當驚喜，沿途有約2、30輛汽車停靠欣賞，遊客雙手雖然感覺快凍僵，仍停不下快門記錄這浪漫的景象。

根據中央氣象局解說，霧淞的形成是過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，稱為霧淞。霧淞比白霜的密度大且較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。

早上9點多，台7甲線思源埡口處出現霧淞現象，原本黃澄澄、紅豔的楓葉周圍出現霧淞，好像楓葉邊緣繡上銀白色的新毛衣，相當可愛。圖／武陵農場提供
早上9點多，台7甲線思源埡口處出現霧淞現象，原本黃澄澄、紅豔的楓葉周圍出現霧淞，好像楓葉邊緣繡上銀白色的新毛衣，相當可愛。圖／武陵農場提供

武陵農場 低溫

延伸閱讀

影／全台凍番薯 武陵、福壽山農場狀況曝光

影／太平山一夜降雪 積雪、冰霜和霧淞共構銀白世界迎冬至

影／入冬首波寒流發威 玉山零下5.7度今晨霧淞

桃園石門水庫楓紅最佳賞楓景點 聖誕元旦賞楓更美

相關新聞

影／美翻了！台7甲思源埡口現霧淞 橙黃楓葉秒變童話銀白世界

美翻了！這波寒流雖然未讓高山的武陵、福壽山農場降下瑞雪，但在宜蘭、台中交界處的台7甲線思源埡口今早9點多出現霧淞，原本黃...

冬至迎寒流 明晨仍可能10度以下低溫 耶誕節冷氣團報到

今天是24節氣的冬至，入冬首波寒流持續影響，太平山已降雪，玉山也觀測到霧淞。中央氣象署預報員朱美霖表示，今天清晨出現這波...

「視頻→影片」他讚Google翻譯改掉這些兩岸用詞！唯獨這1詞沒改變笑噴網友

台灣與中國大陸的部分用詞有所差異，像是台灣「影片」一詞，在大陸就變為「視頻」，但隨著網路上交流愈來愈頻繁，不少台灣年輕人也開始把「視頻」掛嘴邊，讓其他網友相當不習慣，也衍生出用詞爭議。而網路上的翻譯平台更是幾乎把英翻中的詞偏向大陸用語，不過有網友發現，Google翻譯已把簡、繁體用法轉換，大讚貼心，但也發現還有1個詞中翻英後仍「一樣好笑」。

影／全台凍番薯 武陵、福壽山農場狀況曝光

寒流發威，全台凍番薯！中央氣象署指出，今各地氣溫易跌至10度以下低溫。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨夜降下瑞雪，不少山友期...

東京發出鏈球菌疫情警報 張維中籲到日本多洗手戴口罩

日本東京都釋出「A型鏈球菌咽喉炎」感染流行警報。旅日台灣作家張維中在臉書表示，最近到日本、東京玩的遊客要小心。多洗手，進...

冬至進補中藥行藥材價格飆「當歸」漲1倍 業者無奈消費者叫苦

今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，今年當歸價格狂飆！從年初一台斤350元，漲到現在破千元，部分當歸鴨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。