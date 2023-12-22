冬至迎寒流 明晨仍可能10度以下低溫 耶誕節冷氣團報到

今天是24節氣的冬至，入冬首波寒流持續影響，太平山已降雪，玉山也觀測到霧淞。中央氣象署預報員朱美霖表示，今天清晨出現這波寒流最低氣溫，為馬祖3.8度、金門6.4度，本島最低溫是桃園楊梅6.7度；明天清晨還是會有局部地區10度以下氣溫發生，明天白天開始氣溫會回升一些，但是周日又有下一波大陸冷氣團南下。

朱美霖說，北方冷平流的雲系持續影響台灣，今天全台各地清晨氣溫偏低，尤其北台灣白天氣溫回升幅度不明顯。今天清晨台南以北、宜蘭、花蓮都有局部地區10度以下低溫，尤其台中以北一直到基隆北海岸有氣溫偏低的情形。

朱美霖表示，明天清晨預估氣溫會略微回升，仍是相當寒冷，北部和宜花有局部地區10度以下低溫，尤其金門、馬祖6-8度左右，其他地區約12-14度，氣象署今天會持續發布低溫特報。整體氣溫要明天白天才會明顯回升，但水氣會略為增多，各地天氣多雲到降雨狀況，仍要注意保暖。

一周溫度趨勢，朱美霖表示，緊接著下一波大陸冷氣團周日南下，影響到下周一。雖然下一波降溫沒有像這波寒流明顯，屆時北台灣會降到12至14度左右，後續下周二至周四氣溫回升，類似涼冷情形要到下周二白天開始才會轉為溫暖。下周四有東北季風影響，伴隨的水氣多一些。

高山降雪可能性部分，朱美霖表示，玉山清晨觀測到霧淞情形，氣溫低於0度以下有結冰狀況；其他高山地區有固態降水狀況，今天水氣較昨天略減少，今天2500公尺以上高山，在中部以北、東北部，甚至東部可能有固態結冰或降雪機率。明天雖然溫度略回升，但水氣增多，3000公尺以上高山還是有降雪機率。

朱美霖表示，今晚隨著水氣接近台灣附近，迎風面地區、南台灣、中部山區有降雨情形。今天白天回溫不明顯，持續受到寒流影響，北部、宜花高溫只有12至14度，中南部、東南部19至20度左右。今夜、凌晨普遍性低溫，中部、北部、宜蘭大約11度左右，還有局部10度以下氣溫，至於東部、東南部、南台灣大約13至14度，感受上相當涼冷。

未來一周天氣趨勢，朱美霖表示，明天水氣增多，迎風面降雨比較持續，其中北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨發生情形，北部、東半部、南台灣仍會有間歇短暫降雨。周日整體降雨以迎風面為主，北台灣、東部降雨時間偏長。下周一至周三是本周水氣偏少時期，多雲到晴天氣為主，只有東半部零星短暫降雨。

她說，下周四東北季風增強影響之下，還有南方雲系北移，整體水氣增多，北台灣氣溫略為下降，甚至水氣有提前狀況，持續觀察。北部、東半部、南部有局部短暫降雨，中部偏山區降雨情況多一些。海面上風力偏強，前往海邊活動要注意安全。