企業網路客製運用　商辦大樓、物流倉儲管理智慧升級

撰文／ 張元禎

面對數位轉型浪潮，有效且無痛升級智慧化管理已成現代企業優化首要考量，其中，大範圍或多點分散的場域，對於企業主而言更是一大挑戰，舉凡商辦大樓、物流倉儲或多分店商家，甚至是校園學舍、幅員廣大的國家風景區，皆面臨管理困境。凱擘透過客製化企業服務，協助富邦人壽、momo等大型企業及各縣市公部門單位，建置高速穩定的企業級光纖網路、AI智慧影像監控防護，提升連網應用多元性及網路品質，更同時兼顧安全、高效的管理需求。

商辦低延遲、高頻寬光纖全覆蓋　加速全面數位化
根據勞動部國際勞動統計數據顯示，2022年台灣平均工時達2,088小時，全球排名第六，於亞洲僅次於排名第二的新加坡。為了增進工作效率以縮短工時，許多企業紛紛進行數位轉型，而網路品質和穩定性便是轉型中的一大助力。位於信義計畫區的富邦人壽大樓為台北第四高樓，隨著進駐企業不斷增加，網路需求激增，凱擘大寬頻為此規劃製定完善的光纖接入解決方案，針對高密度網路使用環境，確保每個角落都能完全覆蓋低延遲、高速又穩定的光纖網路訊號，提升使用者體驗，有助提高生產力。而在商辦建設初期，凱擘以智慧工地解決方案架設門禁、電子圍籬、人員管理系統，甚至提供火災偵測、安全帽配戴偵測、建築物縮時攝影、用電管理等技術，建構工安、防盜兼備的施工環境。

▲富邦人壽大樓透過凱擘大寬頻企業解決方案，提供低延遲、高速又穩定的光纖網路訊號。 圖／張元禎提供
▲富邦人壽大樓透過凱擘大寬頻企業解決方案，提供低延遲、高速又穩定的光纖網路訊號。 圖／張元禎提供

物流倉儲、無人商店即時監控　隨時掌握現況高效營運
除工作外，民眾日常生活也高度數位化，線上購物消費模式已擴及全齡層，每到春節、週年慶、雙11等各大促銷檔期，各大電商出貨量皆大幅暴增，如何能有效即時控管物流、倉儲狀況，便成致勝關鍵。台灣線上零售業龍頭momo透過凱擘AI智慧影像，以系統化方式隨時掌握全台各地物流倉現況，不僅協助排除自動化設備問題，也兼顧防竊盜功能，提供更高效率的貨物管理與配送機制。此外，凱擘也有小規模、多分店商家的客製解決方案，如歐日洗衣設備公司有近百間店面，可運用AI智慧監控系統，全天候遠端查看各店鋪狀況，確保設備功能完善，讓消費者操作機器更安心，凱擘還提供永久保固及維護，幫助店家降低維運成本，最大化經營效益。

▲零售業龍頭momo透過凱擘AI智慧影像，提供更高效率的貨物管理與配送機制。 圖／張元禎提供
▲零售業龍頭momo透過凱擘AI智慧影像，提供更高效率的貨物管理與配送機制。 圖／張元禎提供

學習與觀光數位化　校園網路與風景區4K影像滿足多元需求
大範圍公部門場域如學校、觀光景區等，採用凱擘的客製化方案，就能滿足網路使用需求並提升安全性。屏東縣、新北市中小學便藉更新網路設備，經由校園專線電路供給穩定的500M、1G或更高頻寬網路，為全校師生打造高連網品質的數位學習和教學環境。參山國家風景區、雪霸國家公園、八卦山大佛與天空步道則設置4K高畫質鏡頭，讓民眾任何時刻都能欣賞生態之美，綜覽大佛及天空步道的壯闊景觀、隨四季變換的植披和花海，還有國寶櫻花鉤吻鮭水中自在悠游身影，不必跋山涉水就能飽覽寶島風光。

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