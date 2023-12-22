12月25日林鐵111周年 阿里山林鐵「栩悅號」北門站亮相
阿里山林鐵改裝車廂「栩悅號」昨天順利完成試車，將在12月25日阿里山林鐵通車111周年慶北門車站亮相；林鐵及文資處表示，林鐵列車朝向多元經營發展，將辦理栩悅號、福森號及北門驛租賃案，資訊已公告上網，明年1月30日開標，預計4月開始營運。
林鐵及文資處活化再利用林鐵舊車輛，前年2月舉辦車廂改裝設計評選會，邀各方設計團隊比賽，「栩悅號」以生物多樣性設計脫穎而出，經歷時2年2個月改裝完成，12月20、21日完成試車，將在25日林鐵通車111周年慶亮相登場。
林鐵及文資處副處長周恆凱表示，「栩悅號」共有5個特色，採用大片玻璃作為隔間，乘客可欣賞前方山林景致，設包廂席及瞭望席，車廂內部皆裝設無線緊急通話系統，採用八聲道喇叭音響，車廂內設有小巧販賣機，將販售文創商品及飲品。
栩悅號外型，以阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」為發想，將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，色系低調卻帶活潑；雌鳥的淺黃羽色則融進車廂內裝，色系明亮，突破既有的小火車紅黃印象。
周恆凱說，栩字唸「ㄒㄩˇ」，形容生動傳神的樣貌，悅字則有喜悅、喜歡的感受，而英文名稱「Vivid Express」意指明快、鮮活的意義，所以「栩悅號／Vivid Express」寓意著遊客乘車時能喜悅的感受森林孕育出的美麗景緻及生態多元的樣貌。
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