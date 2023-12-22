12月25日林鐵111周年 阿里山林鐵「栩悅號」北門站亮相

阿里山林鐵改裝車廂「栩悅號」昨天順利完成試車，將在12月25日阿里山林鐵通車111周年慶北門車站亮相；林鐵及文資處表示，林鐵列車朝向多元經營發展，將辦理栩悅號、福森號及北門驛租賃案，資訊已公告上網，明年1月30日開標，預計4月開始營運。

林鐵及文資處活化再利用林鐵舊車輛，前年2月舉辦車廂改裝設計評選會，邀各方設計團隊比賽，「栩悅號」以生物多樣性設計脫穎而出，經歷時2年2個月改裝完成，12月20、21日完成試車，將在25日林鐵通車111周年慶亮相登場。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，「栩悅號」共有5個特色，採用大片玻璃作為隔間，乘客可欣賞前方山林景致，設包廂席及瞭望席，車廂內部皆裝設無線緊急通話系統，採用八聲道喇叭音響，車廂內設有小巧販賣機，將販售文創商品及飲品。

栩悅號外型，以阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」為發想，將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，色系低調卻帶活潑；雌鳥的淺黃羽色則融進車廂內裝，色系明亮，突破既有的小火車紅黃印象。