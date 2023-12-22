影／全台凍番薯 武陵、福壽山農場狀況曝光
寒流發威，全台凍番薯！中央氣象署指出，今各地氣溫易跌至10度以下低溫。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨夜降下瑞雪，不少山友期待同樣位處高山的台中市武陵農場、福壽山農場狀況。農場表示，濕度、溫度足夠，但因輻射效應不佳，沒有造成降雪、結霜，相當可惜。
武陵農場表示，今晨濕度夠、溫度也降至零度低溫，但農場沒下雪，也無結霜；需要降雪或結霜的可能原因，需要前一日的白天是好天氣，隔天才有可能輻射效應，進而產生結霜。
福壽農場表示，今早農場就露出大太陽，天氣晴朗，雖然場內沒有降雪，但對面的雪山山峰有降下白雪，搭配壯麗雲海相當夢幻。
福壽山農場遊客一早驚呼「好美」，以手機、相機捕捉難得在24節氣「冬至」戴白色帽子的雪山景致。
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