今冬至寒流持續影響 明天全台有雨 周日冷氣團再度南下

今天是24節氣的冬至。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天凌晨寒流達到最強，作為指標的台北氣象站氣溫一度掉到個位數，而且因為輻射冷卻加成，嘉義以北各縣市的空曠地區都有觀測到局部10度以下的低溫，平地氣溫最低是桃園楊梅的6.7度。

李至晟表示，白天起寒流就會開始減弱，但迎風面的大台北到東半部雲量偏多，沿海跟山區還是有短暫小雨，白天高溫只有12-14度，相當寒冷；中南部上午隨著陽光露臉，氣溫會快速回升，中部高溫大約在15-17度，南部18-20度，日夜溫差大，適時調整穿著。

目前看來下波冷空氣還是會在周日南下，李至晟表示，今明兩天隨著寒流減弱，有一波暖濕空氣北上，今晚起除了北部、東半部降雨再度增多外，中南部又會轉為多雲到陰，不時有毛毛雨或小雨的天氣，明天的影響最明顯，愈往南、山區走降雨的頻率愈高。氣溫方面，明天改成中北部回升較多，高溫17-20度，南部、東南部則是20-22度，與今天相差不大。

周日冷氣團再度南下，李至晟說，隨著乾冷空氣移入，各地天氣會顯著回穩，西半部會由北往南恢復為多雲到晴的好天氣；北部、東半部降雨也會減少，預測到下周一上班日只有北海岸跟東半部沿海有很零星的降雨，而且全台都有機會看到陽光露臉。

但是李至晟說，還是需要留意周日晚間到下周一清晨氣溫短暫下跌，中北部下探13-14度，南部、花東15-17度。目前看來下周冷空氣會暫時休兵，會進入一段比正常氣候偏暖的時期。

李至晟表示，比較值得留意的是，下周三到周四可能又會有南方雲系為全台帶來降雨，但模式的變動還很大，到下周預測才會比較準確。