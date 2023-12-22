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未來10天水氣相對多 賈新興指跨年這些地區短暫雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
寒流影響，今天平地最低溫出現在桃園茶改場的6.7度。記者林澔一／攝影
寒流影響，今天平地最低溫出現在桃園茶改場的6.7度。記者林澔一／攝影

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天水氣相對多，下周一至下周三天氣穩定，下周四南方水氣移入；1月10日至23日北部及東北部降雨仍偏多，中南部水氣也偏多，1月中旬相對偏暖。

本波寒流影響，今天平地最低溫出現在桃園茶改場的6.7度。中央氣象署的署屬氣象站平地最低溫淡水8.2度。賈新興說，預測最低溫苗栗以北空曠區8度以下，台北氣象站9.6度、預測最低溫9度。另外，花東縱谷區也出現10度以下的低溫。

賈新興表示，明天南方水氣移入，台中以南山區及高屏有局部短暫雨，北海岸至基隆、東北角及宜蘭亦有局部短暫雨。

他說，周日新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，南投、花蓮山區及恆春半島有零星短暫雨。下周一至下周二各地天氣穩定，下周三宜花東多雲，下周四南方水氣移入，各地有局部短暫雨。下周五北海岸至基隆、東北角及宜蘭有局部短暫雨，下周六至31日北海岸至基隆、東北角及宜花有局部短暫雨，台東沿海及恆春半島亦有零星短暫雨。

賈新興表示，展期資料顯示，1月10日至23日北部及東北部降雨仍偏多，中南部水氣也偏多。氣溫方面，1月中旬相對偏暖。後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

低溫 賈新興 基隆

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