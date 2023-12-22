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冰凍番薯 鄭明典：寒流還沒結束 南部今晚仍可能更低溫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象署持續發布低溫特報，寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。記者侯永全／攝影
中央氣象署持續發布低溫特報，寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。記者侯永全／攝影

根據中央氣象署上午6時的溫度分布圖，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，冷色系延伸到台南境內，寒流還沒結束，南部今晚仍有更低溫的機率，注意氣象署的低溫特報。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，本波寒流影響，今天平地最低溫出現在桃園茶改場的6.7度。中央氣象署的署屬氣象站平地最低溫淡水8.2度。預測最低溫苗栗以北空曠區8度以下，台北氣象站9.6度、預測最低溫9度。另外，花東縱谷區也出現10度以下的低溫。

賈新興表示，12月25日下周一之前相對都還是冷，要做好保暖工作，使用電器注意安全，使用熱水器保持通風。

今天是24節氣的冬至。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，入冬首波寒流影響，嘉義以北幾乎成了冰凍番薯，完成度約75％。南部也很冷，低溫約11 、12度。

寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報，影響時間至晚上，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市、桃園市、新竹縣及連江縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號：新北市、桃園市、新竹縣，基隆市、台北市、宜蘭縣、金門縣、連江縣。黃色燈號：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣。

冷色系延伸到台南境內，寒流還沒結束，南部今晚仍有更低溫的機率。圖／取自中央氣象署網站
冷色系延伸到台南境內，寒流還沒結束，南部今晚仍有更低溫的機率。圖／取自中央氣象署網站

寒流 低溫

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