今冬至寒流下探6度低溫 耶誕節冷氣團襲台 跨年夜濕涼

今天是24節氣的冬至，寒流持續發威，全台冷颼颼，中央氣象署發布低溫特報。寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市、桃園市、新竹縣及連江縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

昨晚至今天清晨是這波寒流影響最明顯的時候，中央氣象署說，北台灣僅8、9度，中部及花蓮10、11度，南部及台東12、13度，局部空曠地區再低1至2度，台南以北、東半部有10度左右低溫出現的機率。新竹以北、宜花地區及金門低溫持續時間長，部分區域出現6度。馬祖則可能有持續6度左右的氣溫，這段期間加強保暖措施，留意呼吸道及心血管疾病的症狀。

氣象署表示，今天白天雖然溫度上升，但北部、宜花地區12至14度，中南部、台東地區17至20度，依舊寒冷；降雨方面，清晨受到南方雲系北移的水氣影響，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨，白天以後降雨會逐漸縮減至桃園以北，以基隆北海岸、宜蘭、大台北山區為主。

東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動特別注意安全。

高山降雪可能性部分，氣象署表示，寒流影響期間，中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山可能有路面結冰、霧淞的機率，若水氣及溫度有配合，北部及東北部1500公尺以上高山有下雪的機率，上山務必隨車攜帶雪鏈，留意路況。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天寒流影響，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；南方雲系北移，水氣再增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨。

周日大陸冷氣團南下，下周一至下周二清晨大陸冷氣團影響，氣溫再度下降，北台灣整天溫度仍不超過20度，其他地區屬於早晚冷、白天舒適涼爽的溫度。

降雨趨勢，周日水氣較多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，有局部大雨發生的機率，迎風面北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周二白天大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；下周二、下周三各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

28日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，由於南方雲系北移，水氣再度增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨。

29日至31日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。