快訊

陸砍ECFA關稅減讓 蔡政府仍只有膝射反應毫無解方

美股道瓊工業指數反彈322點 史坦普500指數距歷史高點僅1%

今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天是24節氣的冬至，今天至明晨受寒流影響最大，各地氣溫持續偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，民眾應注意保暖。記者侯永全／攝影
今天是24節氣的冬至，今天至明晨受寒流影響最大，各地氣溫持續偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，民眾應注意保暖。記者侯永全／攝影

今天是24節氣的冬至，寒流影響台灣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，寒流激發的胞狀雲一路從黃海延伸至台灣北部海面，北台灣仍有低層雲，北台灣有弱降水回波。

他說，今天本島平地最低氣溫前3依序為：桃園楊梅6.7度，新竹關西7.0度，新北瑞芳、基隆七堵7.5度。而各地區平地最低氣溫約在7至10度。

吳德榮表示，今天至明晨受寒流影響最大，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；各地氣溫持續偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，民眾應注意保暖、農漁業慎防寒害。今天北部7至12度，中部8至18度，南部10至21度、東部9至20度。

明天白天起至周日下午冷空氣略減弱，吳德榮表示，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有局部短暫降雨的機率，合歡、雪山、南湖等3000公尺以上高山，低溫仍在0度以下，降雪機率高。北台灣持續濕冷，中南部早晚偏冷。

吳德榮說，周日晚至下周二晨冷空氣略增強，天氣好轉、但早晚仍很冷，應持續保暖。

吳德榮表示，這波強極地大陸氣團的冷空氣，流經的地區華中以北及日、韓帶來十幾天破紀錄的極冷天氣，未來需要一段時間，極地才能再醞釀規模相近的冷空氣。

他表示，最新模式模擬亦顯示，跨年前無強冷空氣影響；下周二白天起至周三冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫回升，日夜溫差擴大。下周四南方水氣移入，降雨機率提高；下周五水氣通過，轉為西晴偶雨的天氣。

今晨真實色雲圖顯示，寒流激發的胞狀雲一路從黃海延伸至台灣北部海面，北台灣仍有低層雲（左圖）。雷達回波合成圖顯示，北台灣有弱降水回波（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
今晨真實色雲圖顯示，寒流激發的胞狀雲一路從黃海延伸至台灣北部海面，北台灣仍有低層雲（左圖）。雷達回波合成圖顯示，北台灣有弱降水回波（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
今天是24節氣的冬至，今天至明晨受寒流影響最大，各地氣溫持續偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，民眾應注意保暖。記者侯永全／攝影
今天是24節氣的冬至，今天至明晨受寒流影響最大，各地氣溫持續偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，民眾應注意保暖。記者侯永全／攝影

吳德榮 寒流

延伸閱讀

強烈大陸冷氣團來襲 吳德榮：明起愈來愈冷低溫下探8度

吳德榮：周六起入冬最強極地大陸氣團來襲 下周二恐寒流

冷！11度 吳德榮：今明白天晴暖入夜極冷溫差大

吳德榮：今轉晴明再下雨 周四起大陸高壓籠罩晝暖夜冷

相關新聞

今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

今天是24節氣的冬至，寒流影響台灣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測...

太平山下雪了 零下6度水氣足夠 午夜時刻落雪紛飛

宜蘭太平山國家森林遊樂區下雪了！21日晚上11時許，太平山莊附近的氣溫來到攝氏零下6度，水氣也足夠，入冬後第一場雪如雨點...

太冷！ 2天69人OHCA 僅10人救回

入冬首波寒流襲台，天氣冷颼颼，各地急病救護案件暴增，根據各縣市消防局統計，前天至昨天傍晚，全台至少有六十九人內科ＯＨＣＡ...

寒冬防心衰竭 死亡率高達10%

全台迎來入冬後的首波寒流，不僅要做好保暖措施，有慢性疾病者更要注意身體狀況，除了要預防急性心肌梗塞發作，其實「心衰竭」風...

交通違規記點 部分項目將取消

交通違規記點新制六月底上路，引發職業駕駛不滿，儘管交通部已暫緩部分項目記點，仍難澆熄民怨。行政院長陳建仁昨於院會裁示，記...

跨年 宜蘭180秒煙火秀 北捷不打烊

宜蘭市公所辦2024跨年晚會同樣選在蘭城新月廣場，昨公布將會邀歌手陳勢安、音樂組合南拳媽媽、樂團旺福與老王樂隊等卡司，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。