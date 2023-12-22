今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

今天是24節氣的冬至，寒流影響台灣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，寒流激發的胞狀雲一路從黃海延伸至台灣北部海面，北台灣仍有低層雲，北台灣有弱降水回波。

他說，今天本島平地最低氣溫前3依序為：桃園楊梅6.7度，新竹關西7.0度，新北瑞芳、基隆七堵7.5度。而各地區平地最低氣溫約在7至10度。

吳德榮表示，今天至明晨受寒流影響最大，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；各地氣溫持續偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，民眾應注意保暖、農漁業慎防寒害。今天北部7至12度，中部8至18度，南部10至21度、東部9至20度。

明天白天起至周日下午冷空氣略減弱，吳德榮表示，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有局部短暫降雨的機率，合歡、雪山、南湖等3000公尺以上高山，低溫仍在0度以下，降雪機率高。北台灣持續濕冷，中南部早晚偏冷。

吳德榮說，周日晚至下周二晨冷空氣略增強，天氣好轉、但早晚仍很冷，應持續保暖。

吳德榮表示，這波強極地大陸氣團的冷空氣，流經的地區華中以北及日、韓帶來十幾天破紀錄的極冷天氣，未來需要一段時間，極地才能再醞釀規模相近的冷空氣。