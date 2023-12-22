寒流昨晚達標 今冬至整天冷颼颼 中北部高山有機會降雪

今天是24節氣的冬至，台北站昨晚低溫降至10.3度，正式達標寒流等級。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今晨溫度最低，今天也還是冷颼颼的一天。

他說，要等到明天的白天才會稍微回溫一些。不過，周日到下周一又有一波大陸冷氣團會補充下來，因此真正要比較明顯的回溫，可能要等到下周二之後。

降雨部分，除了迎風面北部、東半部地區持續有小雨或飄雨之外，鯉魚颱風減弱後殘留低壓的水氣還是有部分移向台灣的趨勢。雖然水氣最多的地方已經轉移到台灣以東，不過台灣上空似乎並沒有轉得很乾，因此西半部到今晨還是有些水氣殘餘，也可能會有點局部小雨或飄雨的機會。

吳聖宇說，由於有降雨再加上低溫，還有比較強的風勢，風寒效應加乘下，人體感受上會更冷，務必要多留意。

至於高山有無降雪可能，吳聖宇表示，高山地區到上午之前也是降雪條件最好的一段時間，除了溫度本身夠低之外，水氣也還是存在，因此溫度、水氣配合的好的話，中北部高山地區應該是有機會出現局部降雪或冰霰的機會，或是會有結冰、霧淞等現象發生，提醒大家如果要去等雪的話，交通狀況務必要小心謹慎。