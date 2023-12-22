大家醫計畫／專家呼籲 糖腎警示+健康存摺 提早預防慢病

每次參加親友聚餐，總會發現少了一、兩個人，有的人猝死，有人因為洗腎，無法出席，四十多歲陳先生一開始還在自我解嘲，以為是家族被詛咒，直到接受健康檢查，才揭開謎底，血液、尿液等檢查報告滿江紅，原來自己有三高等慢性病家族史。

台灣腎臟醫學會慢性腎臟病防治委員會成員、高醫腎臟內科主任邱怡文表示，腎臟疾病盛行率約在一成二，推估全台灣約有近兩百萬人患有腎臟病，但實際就醫人數卻不成正比，如陳先生一樣，大部分病友並不知腎臟功能已經異常。

邱怡文表示，在腎病照護上，國健署著重於早期健康預防，健保署則重視醫療照護，各有其拼圖，「現在是到了該拼起來的時候了」，明年健保署「大家醫計畫」上路後，順利整合各大慢性病共照網，在各級醫療團隊的努力下，提供最好的醫療，並給予飲食、運動等正確衛教，對於國內數百萬名慢性疾病患者來說，將是一大福音。

糖尿病、腎臟疾病可說是難兄難弟，共病機率相當高，約有四成五的洗腎病友罹患糖尿病，如何做好共病照護，將是一大挑戰。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧建議，共病警示系統與健康存摺應該串連整合，如果檢驗報告異常，主動警示，民眾可在健康存摺查閱相關資料，心生警惕，藉此規律用藥、回診接受檢查。

不少照護網第一線醫師並非內科、新陳代謝科、腎臟科等專科醫師，為此，台灣腎臟醫學會、糖尿病學會將攜手協助醫師在職訓練，提高照護網第一線醫師對於糖、腎、心臟等共病的認知，不管是在用藥、飲食控制及衛教上，者給予慢性病患者最好的照護。