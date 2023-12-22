大家醫計畫／千萬人慢病資料 最完整風險建模

被喻為健保開辦以來，規模最大的照護政策「大家醫計畫」，即將於明年開辦，預估收案個案將近千萬人，參與的醫療院所近六千家、醫師近八千人，涵蓋了六百多個醫療群，藉此，打造以家醫制度為基礎的全人照護模式，第一階段機以糖尿病、初期慢性腎臟疾病及代謝症候群等防治計畫為首要目標。

健保署長石崇良表示，「大家醫計畫」將導入數位照顧模式，原則有三，第一、持續性的蒐集健康監測資料，由醫療端發展病人個人化、客製化的照顧計畫；其次為在病人端強化病人自我照顧能力及衛教；第三為透過此平台，整合護理師、營養師、心理師、個案管理師、體適能教練等，提升照顧品質。

石崇良指出，現階段屬於單次門診為基礎的照顧模式，未來納入數位照顧模式，將有助於提高疾病控制，以糖友為例，三個月回診一次，領取慢性處方簽，在數位照護後，病人穿上智慧穿戴手環、手表，醫療端獲得即時訊息，如果數據異常，醫療團隊主動關懷，聯繫個案回診追蹤，調整用藥，或介入其他措施。

除了醫療，「大家醫平台」往前延伸，擴大至預防保健領域，收載個案血糖、尿蛋白、血脂、視網膜（眼底檢查）、血壓、戒菸、癌症篩檢、疫苗施打、Ｂ、Ｃ肝篩檢、營養運動睡眠等十大數據。

石崇良表示，在蒐集分析相關數據後，家庭醫師擬定個人化治療方案，適時調整治療策略。