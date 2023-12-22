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恆春旅遊醫院新大樓 蔡總統啟用

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東恆春半島醫療品質資源與都會落差大，衛福部核定5.5億元重建的恆春旅遊醫療大樓，歷經6次流標、疫情和偏鄉缺工延宕波折後，昨由蔡英文總統啟用，她表示，這是醫療平權具體展現，對國家整體政策意義重大，「路很遠，還是要來一趟」。

恆春旅遊醫院是屏南唯一公立醫院，前行政院長林全2017年核定建造醫療大樓卻連連流標，至今才啟用。衛福部政務次長王必勝說，恆春居民當時發起「空勤總隊進駐恆春機場」連署成案後，居民和遊客醫療後送的窘境引發討論，轉而促成恆春旅遊醫院升級，卻因疫情和原物料上漲延宕；不過明年增設心導管室後，急性心肌梗塞患者將不必再後送。

縣長周春米說，恆春半島醫療由3家地區醫院支撐，除在地5萬居民，每年尚有數百萬觀光客有就醫需求，透過新大樓啟用及高階醫療設備進場，將提供更高品質的醫療服務，縣府也會爭取經費及媒合社會資源，逐步改善醫療設備及醫事人力不足問題，縮短醫療城鄉差距。

院方說，恆旅共斥資8億重建並引進新醫療儀器，新醫療大樓為地上8層、地下1層，許可總床數從81床增加到137床，新增1間開刀病房，引進MRI核磁共振成像儀與高壓氧治療艙等高階檢查醫療設備，明年衛福部專款補助下，16切電腦斷層掃描儀將更新為128切，並預留心導管室空間，總服務能量擴為1.5倍，既有門診科別外，新增的中醫科已開業，牙科籌備中，皮膚和眼科可做遠距診療，紓解恆春民眾醫療資源不足問題。

恆春 衛福部 疫情

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