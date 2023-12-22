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交通違規記點 部分項目將取消

聯合報／ 記者周湘芸劉宛琳／台北報導
交通違規記點制度引發職業駕駛不滿，行政院長陳建仁今於院會表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討。圖／本報資料照
交通違規記點制度引發職業駕駛不滿，行政院長陳建仁今於院會表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討。圖／本報資料照

交通違規記點新制六月底上路，引發職業駕駛不滿，儘管交通部已暫緩部分項目記點，仍難澆熄民怨。行政院長陳建仁昨於院會裁示，記點制度有通盤檢討之必要。交通部長王國材表示，因道安的確有改善，將取消部分較不影響行車安全的記點項目。交通部強調，檢討範圍將鎖定在此次新增的卅個記點項目。

交通違規新制六月上路，違規記點項目從廿五項新增至五十五項，一年內記滿十二點，吊扣駕照兩個月，新制上路至今，已有逾九百人被記滿十二點遭扣照，其中臨停違規記點就超過九十萬件。職業駕駛數度向交通部抗議，國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德也喊要檢討。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，原來記點有廿五個項目，新法上路後增加到五十五個項目，其中卅個項目會是後續檢討的重點，將按照各款的違規態樣，以及不同的危害安全項目做檢討。

王國材表示，因為道安的確有改善，會針對較不影響行車安全的記點項目檢討，檢討方向為取消部分較不影響行車安全的記點項目。至於是否包括目前暫緩的路口、公車站及騎樓臨停，他僅說，待檢討。

今年六月共新增卅項記點項目，包括職業駕駛反彈的併排臨時停車、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內臨停。

記點 交通部長 職業

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