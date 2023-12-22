跨年 宜蘭180秒煙火秀 北捷不打烊

宜蘭市公所辦2024跨年晚會同樣選在蘭城新月廣場，昨公布將會邀歌手陳勢安、音樂組合南拳媽媽、樂團旺福與老王樂隊等卡司，並有180秒煙火秀；台北辦「最High新年城」，31日活動當天，台北捷運連續42小時不收班，盡力完成疏運。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市的跨年晚會每年都備受期待，今年邀請情歌王子陳勢安，以及暌違多年合體、首次跨年演唱就獻給宜蘭的南拳媽媽，2位活動主持人是Youtuber，盼拉近和年輕人的距離，帶動元旦假期觀光。

市公所表示，活動從31日晚上8時到隔日凌晨0時30分，蘭城新月廣場也會延長營業時間到0時半；跨年前夕由陳勢安陪大家倒數，準時在舞台邊施放180秒煙火秀，最後由旺福樂團壓軸。

台北捷運昨天也公布跨年疏運措施，配合舞台搭建，交通局於25日到1月2日進行三階段車道管制，包含市府路東側5車道封閉、新仁愛路封閉。

北捷副總經理楊秦恒表示，北捷從31日到1月1日凌晨12點，連續42小時不收班，列車加密班距，板南線、文湖線晚間7點到凌晨2點，平均班距達2到3分鐘，淡水信義線平均3分鐘、中和新蘆線為4到5分鐘、松山信義線則是6到8分鐘，凌晨2點過後到6點，平均12分1班。

楊秦恒說，配合跨年，貓空站儲車區舉辦茶醺派對，並且推出限量跨年活動派對等，貓纜也會延長營運至凌晨2點，並視人潮情況至旅客疏運完畢；今年跨年人潮會達230萬人次，北捷出動2000多名同仁疏導，呼籲民眾搭淡水、板南線進場，離場則搭乘淡水、板南及松山線。