健保平均眷口數113年降至0.56人 96萬雇主減負擔
113年元旦新制，衛生福利部中央健康保險署調降平均眷口數，減少負擔雇主，由0.57人調降為0.56人，預計減輕約96萬家投保單位保險費負擔，健保收入大約減少新台幣20億元。
根據現行健保法規定，第1類第1目至第3目被保險人所屬的投保單位或政府應負擔的眷屬人數，依被保險人實際眷屬人數平均計算。雇主負擔員工60%健保費，還要負擔依附眷屬保費，因每戶眷口數不一，保費以平均眷口數為計算，依法每年須公告調整。
受到少子化影響，健保平均眷口數持續減少，根據衛生福利部113年1月新實施重大政策措施，依健保法第29條規定，第1類第1目至第3目被保險人所屬的投保單位或政府應負擔的眷屬人數，即平均眷口數由民國112年的0.57人調降為113年0.56人，影響96萬家投保單位。
健保署資料顯示，112年對保險收入的影響因素包括112年1月1日起調降平均眷口數、減少19億元；因應基本工資調整投保金額分級表、增加56億元；行政院因應健保安全準備不足部分撥補健保基金240億元，整體將使安全準備可達1個月保險給付支出，符合健保法規定。
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