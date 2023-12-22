健康你我他／照服員教我 剪婆婆指甲

婆婆因為之前照顧已過世的公公，導致腰及腿部漸漸退化而駝背，走路無力常扶著牆壁或桌椅而走，她不願意拿ㄇ型助行器行走，必須每個月一次回診高雄長庚疼痛科打尾椎的針，連續兩年好不容易漸有起色，但有次婆婆大意沒有扶著東西及牆壁走，竟摔了一大跤造成骨裂，做了骨水泥手術。

出院後，因大家都要上班，於是我們申請長照2.0的服務幫忙，很快的經過評估及訪視，家裡來了一位身材高䠷、笑容可掬的照服員素霞。

每天素霞會到家裡兩個小時照顧婆婆，很幸運地素霞下班後的下一個服務個案就在婆家隔壁樓下，所以如果婆婆有什麼問題打手機，素霞就會來協助。素霞會陪婆婆訓練走路、擦澡、剪指甲，還會說故事給她聽，陪婆婆看韓劇聊劇情。

婆家在屏東，而我在高雄上班，偶爾會請假去陪婆婆，素霞會教我一些照顧方法，比較省力不會傷及自身又不會傷到長輩，看著素霞相當俐落地幫婆婆剪指甲，甚感欣慰，還提醒我老人家指甲較厚，希望我買個開口大一點的指甲刀，這樣安全又好剪。

隨著婆婆迅速老化又失智臥床，有時會認錯我就是素霞。3月將婆婆送往安養機構照顧，結束了長照服務，感謝素霞這些年的照顧，婆婆已於10月中安詳的當天使了。感恩長照及素霞的陪伴。