聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／照服員教我 剪婆婆指甲

聯合報／ 文．圖／雨煙（高市鳳山）
感恩長照及素霞的陪伴。圖／雨煙提供
感恩長照及素霞的陪伴。圖／雨煙提供

婆婆因為之前照顧已過世的公公，導致腰及腿部漸漸退化而駝背，走路無力常扶著牆壁或桌椅而走，她不願意拿ㄇ型助行器行走，必須每個月一次回診高雄長庚疼痛科打尾椎的針，連續兩年好不容易漸有起色，但有次婆婆大意沒有扶著東西及牆壁走，竟摔了一大跤造成骨裂，做了骨水泥手術。

出院後，因大家都要上班，於是我們申請長照2.0的服務幫忙，很快的經過評估及訪視，家裡來了一位身材高䠷、笑容可掬的照服員素霞。

每天素霞會到家裡兩個小時照顧婆婆，很幸運地素霞下班後的下一個服務個案就在婆家隔壁樓下，所以如果婆婆有什麼問題打手機，素霞就會來協助。素霞會陪婆婆訓練走路、擦澡、剪指甲，還會說故事給她聽，陪婆婆看韓劇聊劇情。

婆家在屏東，而我在高雄上班，偶爾會請假去陪婆婆，素霞會教我一些照顧方法，比較省力不會傷及自身又不會傷到長輩，看著素霞相當俐落地幫婆婆剪指甲，甚感欣慰，還提醒我老人家指甲較厚，希望我買個開口大一點的指甲刀，這樣安全又好剪。

隨著婆婆迅速老化又失智臥床，有時會認錯我就是素霞。3月將婆婆送往安養機構照顧，結束了長照服務，感謝素霞這些年的照顧，婆婆已於10月中安詳的當天使了。感恩長照及素霞的陪伴。

婆婆 指甲 長照

延伸閱讀

三花貓修指甲「主動伸直雙手擺好讓人剪」神級天使動作網看呆：這絕對是擺拍吧

台灣照服人力荒…老人福利機構嘆不公 籲政府參考日韓這麼做

父母是照服員 投商陳佩妤爭氣、商科技藝競賽奪優勝

陳建仁南下屏東視察文健站 承諾提升社區關懷中心經費

相關新聞

太冷！ 2天69人OHCA 僅10人救回

入冬首波寒流襲台，天氣冷颼颼，各地急病救護案件暴增，根據各縣市消防局統計，前天至昨天傍晚，全台至少有六十九人內科ＯＨＣＡ...

寒冬防心衰竭 死亡率高達10%

全台迎來入冬後的首波寒流，不僅要做好保暖措施，有慢性疾病者更要注意身體狀況，除了要預防急性心肌梗塞發作，其實「心衰竭」風...

健保署大家醫計畫 揪共病照護邊緣人

糖尿病被喻為「萬病之源」，能否妥善預防照護，為慢性病管理成功與否的重要關鍵，聯合報元氣中心分析全國廿二個縣市二○二二年「...

交通違規記點 部分項目將取消

交通違規記點新制六月底上路，引發職業駕駛不滿，儘管交通部已暫緩部分項目記點，仍難澆熄民怨。行政院長陳建仁昨於院會裁示，記...

跨年 宜蘭180秒煙火秀 北捷不打烊

宜蘭市公所辦2024跨年晚會同樣選在蘭城新月廣場，昨公布將會邀歌手陳勢安、音樂組合南拳媽媽、樂團旺福與老王樂隊等卡司，並...

寒流襲台目前不是最冷 鄭明典：離最大影響點有一段時間要等

寒流襲台，各地寒冷。前中央氣象局長鄭明典今早在臉書表示，台北站氣壓1030百帕，應該還不到頂，但可以確認主高壓接近中，冷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。