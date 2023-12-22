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機器手臂換關節 膝蓋不再卡卡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
蔡沅欣示範大腿肌力訓練，每天早晚抬腿10秒，可減輕膝蓋負擔。記者劉明岩／攝影
蔡沅欣示範大腿肌力訓練，每天早晚抬腿10秒，可減輕膝蓋負擔。記者劉明岩／攝影

很多長者飽受退化性膝關節炎所苦，一般都是接受傳統人工膝關節置換手術，79歲黃先生10年前置換人工膝關節後沒有改善，讓他不敢出門，直到最近接受機器手臂輔助關節置換後，才恢復行走。

10年前黃先生因右膝罹患退化性關節炎，接受傳統人工膝關節置換手術，但術後疼痛、恢復期長的印象太深刻，左腳也出現嚴重症狀時，他還是不敢手術，最近「忍無可忍」才到彰化秀傳醫院骨科部看診，經檢查及診斷後進行機器手臂輔助關節置換，術後當天他就可以下床活動。黃先生回診時說，術後膝關節感覺相當自然不卡卡了。

彰化秀傳醫院骨科主治醫師蔡沅欣表示，退化性關節炎分輕、中、重度，是一個慢性過程，建議疼痛不要忍，確診為輕、中度退化性關節炎，可先透過保守療法如止痛藥、關節注射、復健等減緩疼痛。因為發炎會破壞軟骨，軟骨破壞愈多就愈痛，當疼痛不想走路，更會造成肌肉萎縮，加速退化速度。

蔡沅欣指出，關節置換手術是將損壞的骨頭切除後，裝上人工關節，重新打造新的關節。傳統的人工膝關節手術，約8成病人在手術後疼痛都可以大幅改善，但仍有約兩成病人會感到不適。

「膝關節置換手術成功的關鍵，在於個人化的關節角度設計、高精準手術切骨、保留好的關節構造及良好的膝蓋平衡度等。」蔡沅欣說，機器人手臂能依個人膝蓋骨頭形狀，計算個人化角度，再準確切除，保留健康組織，減少手術破壞，為病人重塑專屬於個人的高穩定度膝關節，有效減輕術後疼痛，快速恢復行走。

減重、大腿肌力訓練可減輕膝蓋負擔，蔡沅欣建議，每天早晚抬腿10秒，可減緩膝蓋退化速度。若有膝蓋不適問題，應與專業骨科醫師討論，有正確的觀念，才能真正做好膝蓋保養。

手術 膝關節 關節炎

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