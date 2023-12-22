天氣冷懶得弄？年底大掃除 家中「三個地方」最該清理別放過

年關將至，也代表著即將迎來大掃除的時候。雖然有些麻煩，但家中有些地方忽視久了，確實有該好好整理的必要。日本網站「saita」就點名家裡有三個地方，最需要好好清理。

1.冰箱

無論是平常準備食材，還是逢年過節有人送禮，東西往往都是朝冰箱一丟，堆放久了之後，到底有沒有好好吃完都不曉得。因此，趁著大掃除的時候，更該仔細檢查冰箱一遍，特別若是東西超過保存期限，最好下定決心清掉。接著再將冰箱整體重新擦過一遍，讓裡頭保持衛生，家人也能吃得更安心。

2.玄關

玄關是每天回家，第一個進入的地方。有時可能除了鞋子之外，還堆放著一些從外面帶回來，順手就扔在玄關的雜物，讓玄關的東西越堆越多。在新年大掃除時，是可以多加留意清理的地方。

3.衣櫃

新衣是永遠不嫌多的東西，無論衣櫃裡頭掛了多少衣服，每當看到喜歡或特價的服裝，還是忍不住想要下手。然而收納空間畢竟有限，不妨就在新年大掃除的時候，仔細檢查一下衣櫃，看看哪些是常穿的衣服，哪些又是幾乎沒在穿，甚至是一整年都沒動過的衣服，仔細分類清理之後，更可以作為日後購買服裝的判斷依據。