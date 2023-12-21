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癌症NGS檢測健保給付3模式 維持113年第2季上路

中央社／ 台北21日電

健保署今天第3度開會討論次世代基因定序（NGS）給付方案，署長石崇良說，研擬3種模式，初估30個以下基因位點檢測納健保給付，金額與受惠人數待估算，維持113年第2季上路。

精準醫療或個人化醫療成癌症治療趨勢，新興的標靶治療或免疫療法，多須透過生物標記檢測尋找基因突變作為治療標的。衛生福利部中央健康保險署今天再度舉行會議討論次世代基因定序（Next-GenerationSequencing，NGS）給付標準方案。

石崇良會後接受媒體聯訪表示，今天主要討論給付模式、執行醫療機構及實驗室要求，與執行醫師資格，尚未做出最後定案，預計113年1月需要再次開會討論，如檢測時機等，下次開會結束，才能計算金額與人數，「都在進度之上」 ，可維持明年第2季上路規劃。

石崇良說，今天討論決定治療藥物基因檢測位點，維持分為3類，第1類是已有健保給付標靶藥物基因位點，約15個項目；第2類為標靶藥物已取得衛福部食藥署藥物許可證，但還沒納入健保的基因位點，約9個項目；第3類則是進行臨床試驗的標靶藥物基因位點，約41個項目。

石崇良指出，次世代基因定序NGS健保給付方案，第1階段給付以第1、2類為主，至於第3類，暫不考慮給付，但可以讓病人自費選擇擴充執行。雖然第2次會議時由各專科醫學會提出建議初步有11種癌別，但經過第3次會議討論後，給付癌別需要重新整理。

石崇良說，癌症NGS檢測初步設計3種健保給付模式，第1種是每個癌別所要給付的基本基因位點，是很長一段的BRCA1與BRCA2基因，採取獨立給付；第2種是腫瘤癌別最基本的50個以下基因位點小套組；第3種50個以上基因位點大套組的費用模式。

石崇良表示，對於申報開立檢測的醫院層級，考量需要治療癌症病人以標靶藥物為主，會議共識為區域醫院以上醫療院所、食藥署列冊分子實驗室、通過台灣病理學會認證或美國病理學會認可實驗室等條件之一，報告簽署及判讀醫師須符合衛福部醫事司制定特管辦法要求。

石崇良預計下次開會將討論NGS檢測時機，必須回歸各專科醫師建議，不可能所有病人都直接使用NGS檢測，以肺癌為例，一半患者可優先使用單基因檢測，當單基因檢測有反應，就可直接使用治療，不用執行NGS檢測，將列出可單基因檢測癌別。

石崇良 健保 癌症治療

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