金門人快回家避寒！今晚最冷體感僅-2度 預估冷到下周一

寒流發威，全台急凍，金門氣溫直直落，不少人抱怨天氣實在太冷。金門氣象站今表示，今晚這波寒流最冷，室外體感只有零下2度，提醒民眾避免晚上在外逗留，盡早回家避寒。

金門氣象站表示，上周大家都感受到冷空氣威力，接下來2天才是重頭戲。依中央氣象署預報，今、明受寒流影響，各地易有10度以下低溫，今晚至明晨最冷。金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，須注意防範。

氣象站也指出，23日寒流雖有小幅度減弱，但幅度太小，可視為一路冷到25日，這段時間氣溫起伏大，夜間接近10度。