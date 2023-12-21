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金門人快回家避寒！今晚最冷體感僅-2度 預估冷到下周一

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年入冬最強寒流來襲，預估金門將有持續10度以下低溫，馬祖更有持續6度左右氣溫發生機率。外出民眾近日紛紛穿起保暖厚重外套及連身帽禦寒。本報資料相片
今年入冬最強寒流來襲，預估金門將有持續10度以下低溫，馬祖更有持續6度左右氣溫發生機率。外出民眾近日紛紛穿起保暖厚重外套及連身帽禦寒。本報資料相片

寒流發威，全台急凍，金門氣溫直直落，不少人抱怨天氣實在太冷。金門氣象站今表示，今晚這波寒流最冷，室外體感只有零下2度，提醒民眾避免晚上在外逗留，盡早回家避寒。

金門氣象站表示，上周大家都感受到冷空氣威力，接下來2天才是重頭戲。依中央氣象署預報，今、明受寒流影響，各地易有10度以下低溫，今晚至明晨最冷。金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，須注意防範。

氣象站也指出，23日寒流雖有小幅度減弱，但幅度太小，可視為一路冷到25日，這段時間氣溫起伏大，夜間接近10度。

除了低溫以外，這整個禮拜風速都很強勁，尤其是今明與下周一這三天，海上風浪又大又猛，要搭船的請留意航班資訊，海上作業也要留意自身安全。

金門氣象站表示，這波寒流最冷的時間預計在今晚，室外的體感只有-2度，提醒民眾務必要避免晚上在外逗留，盡早回家避寒。圖／摘自金門氣象站
金門氣象站表示，這波寒流最冷的時間預計在今晚，室外的體感只有-2度，提醒民眾務必要避免晚上在外逗留，盡早回家避寒。圖／摘自金門氣象站

寒流 低溫 金門

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