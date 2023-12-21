骨科醫師籲重視骨質疏鬆 教儲值好命3招：聰明吃、健康動、好好睡

豐原扶輪社、后里扶輪社今天在衛福部豐原醫院玉山大廳捐獻健康促進費用，明年1到2月辦理「豐富人生 后哩健康─存骨本抗骨鬆」衛教宣導，豐原醫院副院長曹承榮說，豐原醫院很早就特別關注民眾骨質疏鬆問題，一旦出現相關症狀就會影響行動能力。

豐原扶輪社長黃紀燁、后里扶輪社長邱大偉表示，2023到2024扶輪的主要目標是服務在社區、在工作場所、及在世界各地，因周遭有許多朋友們總是忙碌於事業與家庭，工作久坐、缺乏運動及三餐不正常，導致骨密度不足，忽視年齡對健康狀態的影響，等到身體出現症狀才開始擔心。

豐原醫院骨科呂文憲主任說，骨質疏鬆是無聲的疾病，根據健保署資料所調查的2009年至2013年骨折病患的現況，僅約30%女性與10%男性有接受骨鬆藥物治療。面對台灣高齡化社會，骨質疏鬆篩檢已刻不容緩，並攝取正確營養素以維護骨骼，而定期篩檢更為重要，這次醫院提供DXZ平台式骨質密度檢查針對骨質密度、體脂肪、內臟脂肪、肌肉量等身體組織所分析的結果，提供飲食與運動上的評估與調整建議，除預防骨質疏鬆也能預防相關疾病。

豐原醫院骨鬆專科醫師楊聖峯表示，現代人常久坐、飲食不均的生活型態及不正確的運動觀念，容易讓肌肉、活動量下降 ，當心提升未來失能、臥床等風險。因此，建議「儲值好命3招」。

一：「聰明吃」攝取足夠蛋白質、鈣、維生素Ｄ

蛋白質能幫助長肌肉，鈣質及維生素D對骨骼健康相當重要，這三大營養素是維持健康行動力的關鍵。

二：「健康動」運動要有氧、肌力訓練兼顧

研究顯示，長期且持續地進行有氧以及肌力訓練有助於骨質形成。可參照國健署指引每週運動累計 150 分鐘以上，除了有氧運動外，也要適當肌力訓練；善用道具居家強化肌力非難事，熟齡族也能利用水瓶進行手臂抬舉增加上肢肌力，或是彈力帶輔助抬腿強化下肢肌群。

三：「好好睡」是每日睡眠要充足有品質

一項針對骨骼健康與睡眠的研究顯示，每日睡眠低於4小時，將增加骨骼健康的風險 。研究也指出睡眠與行動力障礙成正相關，若睡眠時間不足導致身體機能下降，將增加跌倒風險。

社區健康中心主任張立人表示，存骨本抗骨鬆活動報名於12月25日中午12點30分開放網路報名，詳情資訊可搜尋「豐原醫院官網/社區健康促進專區」) ，建議年滿50歲以上(限62年次前)，不限男、女性及過度肥胖者、停經婦女、長期服藥者(類固醇、制酸劑、利尿劑)、患有慢性病者都可以報名。