極惡腦瘤平均活不到1.5年 衛福部核准「按暫停」技術

膠質母細胞瘤是最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，疾病總存活期約14個月，治療上有高復發率、血腦屏障、腦瘤異質性等瓶頸，傳統治療方法為手術、放療和藥物等。衛福部今年核准抑制癌細胞分裂的治療方法，新北市立土城醫院副院長魏國珍形容，這就像是對生長中的惡性腫瘤「按暫停」，有位30多歲台商因此多撐了3年才離開人世。

魏國珍說，中樞神經系統腫瘤約有3成屬於惡性瘤，膠質母細胞瘤（GBM）是最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，臨床症狀包括頭痛、頭暈、記憶衰退、語言障礙、認知缺陷、感覺異常、肢體無力、癲癇發作及嚴重的意識昏迷，其他惡性腫瘤包含未分化星狀細胞瘤、淋巴瘤等。

魏國珍表示，GBM好發男性，診斷時的中位數為64歲，近7年新診斷患者數量成長近2成，每年約新增400人，在治療上有許多瓶頸，包括治療選擇有限、高復發率、腫瘤異質性、血腦屏障及缺乏可靠的生物標記等。患者即便接受手術切除腫瘤，同步化療、放療「三管齊下」，總體存活率仍低，中位數為14個月，由於GBM異質性高、復發率高且血腦屏障存在，使治療藥物選擇有限。

魏國珍提到，衛福部今年核准腫瘤電場治療，用於新診斷與復發的GBM患者，目前使用者必須自費。腫瘤電場治療利用一套可攜式醫療裝置，在患者頭部貼上4片治療電極貼片，即可對膠質母細胞瘤發射治療電場，利用特定頻率干擾癌細胞有絲分裂，控制腫瘤生長。

魏國珍表示，腫瘤電場治療宛如「惡性腫瘤時間停止器」，一位在上海工作的30多歲的男性患者，在當地診斷GBM並開刀，復發後回台已出現單側手腳無力、講話障礙等，接受腫瘤電場治療時，已復發8至9個月，又動手術清除腫瘤並使用貼片，患者治療後2至3年才離世，「如果可以早點介入，又拿得乾淨一點，效果會比較好。」

根據腫瘤電場治療第三期臨床試驗結果，使用腫瘤電場治療搭配化療，患者的5年存活率，增加到13%，高於只用化療的5%。