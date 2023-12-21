宜蘭傳藝園區喜獲3認證 持續進化打造國際友善永續旅遊指標場域
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區於2017年由全聯善美的文化藝術基金會接手營運後，致力打造任何人都能無負擔來輕鬆走逛的文化複合空間，除了古色古香的街區、精彩的傳統戲曲演出與工藝展示，以及任何喜好、年齡都能參與的百項手作課程之外，近期傳藝園區更獲得了數個認證，包括穆斯林友善環境認證、經濟部產業發展署頒發的創意生活事業認證、經濟部商業發展署低碳綠色示範園區等，在疫情解封、國內外旅遊恢復暢旺之際，對營造友善多元文化空間，同時達成環境永續目標積極付出實際行動。
2023年全球穆斯林旅遊指數中，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」拿下第3名，僅次於新加坡與英國。迎接外國觀光客回流，宜蘭傳藝園區同步推動友善多元文化觀光，設置穆斯林友善環境祈禱室等貼心服務，於今年11月榮獲「Halal 穆斯林友善環境認證」，園區內的「吃飽沒事乾茶餐廳」亦獲「穆斯林友善餐廳認證」，攜手打造友善的穆斯林旅遊環境，讓任何國家、信仰的民眾都能在傳藝園區感受到賓至如歸的人情味。
緊接著在本月，全聯善美的文化藝術基金會亦再度獲得經濟部產業發展署頒發之「創意生活事業」認證，對園區具備在地核心特色、深度體驗、質感場域、永續經營等努力做出實質肯定。基金會執行長羅欣怡表示，園區內軟硬體設施都持續進化，希望民眾來此不只是走馬看花，更能進行深度體驗、開拓五感生活、感受在地特色。像是新開設的香灰手抄紙手作體驗，將回收紙漿加入文昌祠香灰做成手抄紙，為永續行動加入祈福概念；另外，也有針對小孩開設的小小神農中藥材體驗等。針對園區內的傳統建築，包括廣孝堂、黃舉人宅、文昌祠等，也持續修復屋瓦、交趾陶、門窗、安金、木刻、彩繪等，一點一滴累積持續進行升等服務。
同時，也透過經濟部商發署及中衛發展中心協助，發展宜蘭傳藝園區成為綠色示範園區場域，陸續完成照明等節能設備汰換，並打造符合「低碳遊程」的校外教學活動，同時「以大帶小」帶動園區內店家共同實踐綠色永續。目前，園區也正積極申請「GTS綠色旅行標章」，希望成為國際永續旅遊的指標場所。2024年希望能對打造國際友善園區、強化永續旅遊行動，期待發揮更大社會影響力。
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