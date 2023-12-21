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全台凍番薯！寒流發威下探6度以下 19縣市發布低溫特報
寒流發威，溫度繼續降。中央氣象署下午16:25分針對全台19縣市發布低溫特報，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫，影響到明天晚上，呼籲民眾注意保暖。
氣象署指出，今、明(21日、22日)寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今晚至明晨最冷。今天至明天新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請民眾注意防範。
低溫特報橙色燈號1：新北市、桃園市、新竹縣。橙色燈號2：基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣。黃色燈號：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣。影響時間從21日下午至22日晚上。
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