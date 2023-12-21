全台凍番薯！寒流發威下探6度以下 19縣市發布低溫特報

寒流發威，溫度繼續降。中央氣象署下午16:25分針對全台19縣市發布低溫特報，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫，影響到明天晚上，呼籲民眾注意保暖。

氣象署指出，今、明(21日、22日)寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今晚至明晨最冷。今天至明天新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請民眾注意防範。