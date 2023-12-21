今明寒流影響全台 周六氣溫回升
今年入冬最強寒流來襲，今、明兩天受寒流影響，各地氣溫驟降，尤其新竹以北、宜蘭、花蓮及金門將有持續10度以下低溫，馬祖更有持續6度左右氣溫發生機率。
氣象署發布低溫橙色燈號為基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣等地區，會有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣低溫則有機會下探至6度左右。低溫黃燈燈號為新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市及台東縣，低溫降至10度左右。
今、明兩天寒流持續影響全台，中部以北、東北部及東部非常寒冷，其他地區早晚寒冷。北部及東部低溫約在9至12度左右，中部低溫約在11至14度之間，南部則有13至16度。因南方雲系北移，今天台灣北部、東半部、南部地區及中部山區會有局部短暫雨，外島澎湖、金門及馬祖為陰時多雲。明天桃園以北及東半部地區會有局部短暫雨。
周六起寒流減弱，氣溫逐漸回升，不過中部以北及東部地區有降雨機率，氣溫約在13至18度左右，南部天氣相對穩定，氣溫約在16至24度左右。
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