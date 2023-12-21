天冷想泡腳暖身？「加料」效果更好 醫點2原則：兩族群需格外注意

天氣冷颼颼，在家泡腳很舒服。中醫師提醒，若想「加料」如當歸、香茅等要先煮過，水溫別超過40度、泡約10分鐘就要休息，糖尿病患、長者等末梢神經循環不良族群要格外注意。

交通部中央氣象署上午更新低溫特報，今天至明天新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫發生的機會。

寒流來襲，泡湯是不少人的心頭好，但礙於平常要上班，沒辦法想去就去，在家泡腳也很享受。中國醫藥研究發展基金會總幹事陳潮宗今天告訴中央社記者，泡腳是養生的辦法之一，尤其秋冬季節，容易手腳冰冷，泡腳有助改善末梢循環。

不過，溫度不能太高，建議不要超過40度。陳潮宗指出，尤其是糖尿病患者、長輩等末梢神經比較不敏感的族群，若水溫太高恐容易燙傷，所以更要把溫度控制好；如果是皮膚敏感或乾燥的民眾，建議先塗1層乳液、嬰兒油等滋潤保濕產品。

除了泡熱水，加點藥材及香料效果更好，陳潮宗說，通常是以活血化瘀、芳香、溫暖的藥材為主，例如當歸、川芎、白芷、艾葉，還有1種叫做伸筋草的藥材很適合。

「重點是藥材要先煮成濃汁再加到水中。」陳潮宗說，因為泡腳水的溫度不夠高，沒有事先煮過，藥材的效果不會出來，另外如香茅、老薑等食材都可以添加，香氣有助放鬆心情。

陳潮宗表示，建議水深要及膝，泡個10分鐘就可以休息一下，還是要視個人身體狀況而定，當額頭、後背微微發汗就應停止。