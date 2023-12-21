春節台金機票第2波加班機 26日晚間6點開放訂位

春節台金航線第二波加班機將於12月26日晚間6時開放訂位，共提供4334個座位數，金門縣府在縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，服務不諳上網鄉親訂位，開放至當日晚間8時。

春節航線管制期間自113年2月7日至15日止，繼12月6日開放第一波加班機訂位作業後，金門縣府今天也公布第二波加班機的開放訂位時間，請有需求的民眾記得屆時要上網或打電話訂位，籲請鄉親旅客，於訂位完成日起3日內完成開票，以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。

春節期間尖峰時段航班需求大，經民航局統計離峰時段航班尚有空位，倘無法取得首選航班機位時，建議鄉親旅客可考慮其他離峰時段之航班。如開票後因故無法搭乘原訂航班時，請於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。