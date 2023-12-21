聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節台金機票第2波加班機 26日晚間6點開放訂位
春節台金航線第二波加班機將於12月26日晚間6時開放訂位，共提供4334個座位數，金門縣府在縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，服務不諳上網鄉親訂位，開放至當日晚間8時。
春節航線管制期間自113年2月7日至15日止，繼12月6日開放第一波加班機訂位作業後，金門縣府今天也公布第二波加班機的開放訂位時間，請有需求的民眾記得屆時要上網或打電話訂位，籲請鄉親旅客，於訂位完成日起3日內完成開票，以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。
春節期間尖峰時段航班需求大，經民航局統計離峰時段航班尚有空位，倘無法取得首選航班機位時，建議鄉親旅客可考慮其他離峰時段之航班。如開票後因故無法搭乘原訂航班時，請於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
後續縣府將於12月27日至113年1月2日一連7天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親之需求，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。縣府依據調查結果，適時協調民航局及航空公司再加開班機，儘全力協助鄉親返鄉過年需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言