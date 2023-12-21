快訊

被質疑濫用國安資源！直擊賴清德老家崗哨被撤除 人員冒雨急拆

日本環球影城2024有「咚奇剛」還有名偵探柯南長駐 網怕了：小心黑衣人

真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與其補助托育不如提早下班 家長團體推「每日工時7+1」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國家長團體聯盟等團體今日舉行記者會，呼籲修正性別平等工作法第16、19條。記者李芯／攝影
全國家長團體聯盟等團體今日舉行記者會，呼籲修正性別平等工作法第16、19條。記者李芯／攝影

全國家長團體聯盟等團體今日舉行記者會，批評政府的幼教政策是配合父母工時延長來安置孩子，違反兒少最佳利益，同時呼籲推動「每日工時7+1」的友善工時政策，讓父母除了能申請育嬰留停，也可選擇提早1小時回家照顧孩子。

政府日前宣布113年7月起補助公立幼兒園課後照顧人力，提供延長照顧服務，也選擇150個非營利及公立幼兒園試辦臨時照顧，降低家長負擔。但全國家長團體聯盟認為，政府的幼教政策有2大失衡錯誤的假定，首先是擅自幫家長決定工作及家庭的取捨，也就是配合工時延長來安置孩子，剝奪親職互動時間及品質；其次是只有6歲以下的托育教保可以從早上7點半到晚上6點半，每天超過10小時以上。此不但違反兒童權利公約論及的兒少最佳利益，也影響幼兒的健康發展及依附關係。

中華民國兒童教保聯合總會總會長劉上維說，政府規畫相關政策時要以幼兒最佳利益為主，但很多政策都是以政府、家長的利益為主，忽略幼兒的處境，用最簡單、便宜的方式處理這個問題。

劉上維表示，應修正性別平等工作法第16、19條，除了法定半年育嬰假，家長也應可選擇半年每日工時減少1小時，費用由政府而非企業主承擔，達成「每日工時7+1」。同時，劉上維認為這樣的方案的補助要把幼兒的年齡從3歲提高到6歲進入國小之前，讓幼兒多這1個小時跟爸爸媽媽互動。他強調，與其因為家長工作時間太長而延長補助托育時間，不如把延長托育的費用補助用來讓他們的工時減少1小時。

國立臺北護理健康大學特聘教授楊金寶計算，3歲之前育嬰留停可以申請6個月、共120天，父母都可以請，工時總共是1920小時；但如果讓爸爸媽媽提早回家，1年上班日249天乘以6個月是1494小時，比育嬰假1920小時減少400多個小時，也讓家長不用在育嬰假期間擔心工作會不會被取代。

全國家長團體聯盟指出，已有企業將於明年元月起全面推動7+1的友善工時，像是中華電信就推動親職1小時不扣錢，還將年齡提高到6歲。因此全國家長團體聯盟盼政府修法宣示，支持也肯定家長照顧教育孩子的價值。

工時 托育

延伸閱讀

遠赴外地竟遇上黑心公司 「忙到凌晨、月休一天」男受不了閃人

10萬筆兼差機會來了！7成5有意投入 盼時薪217元

僱用安定措施擬近期公告 協助減班休息勞工度景氣衝擊

「當街熱吻男友」引殺機！ 巴基斯坦少女遭父母勒斃陳屍農舍

相關新聞

寒流襲台目前不是最冷 鄭明典：離最大影響點有一段時間要等

寒流襲台，各地寒冷。前中央氣象局長鄭明典今早在臉書表示，台北站氣壓1030百帕，應該還不到頂，但可以確認主高壓接近中，冷...

冷氣團南下！日月潭一天2次宣布禁航 原來是因這緣故

強烈大陸冷氣團逐漸南下，南投縣魚池鄉日月潭今天清晨起，因冷空氣遇上水氣，形成濃霧現象，湖面能見度太低，日月潭風景區不得不...

與其補助托育不如提早下班 家長團體推「每日工時7+1」

全國家長團體聯盟等團體今日舉行記者會，批評政府的幼教政策是配合父母工時延長來安置孩子，違反兒少最佳利益，同時呼籲推動「每...

迎2024信義區25日起道路交管 北捷跨年42小時不收班

配合「2024台北最High新年城」舞台搭建，交通局於25日到1月2日進行三階段車道管制，包含市府路東側5車道封閉、新仁...

春節台金機票第2波加班機 26日晚間6點開放訂位

春節台金航線第二波加班機將於12月26日晚間6時開放訂位，共提供4334個座位數，金門縣府在縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設...

影／南韓仁川往台中直航班機 韓亞航空首航今飛抵台中

南韓仁川往台中直航班機，韓亞航空首航今飛抵台中，戴滿177名南韓旅客飛抵台中國際機場，台中市觀旅局在場迎賓送禮，一對情侶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。