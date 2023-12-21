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陳建仁允檢討違規記點制度 交通部鎖定新增的30個項目

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／本報資料照片
行政院長陳建仁。圖／本報資料照片

6月底交通違規記點新制上路，引發計程車駕駛不滿。行政院陳建仁今在行政院會裁示，記點制度有通盤檢討之必要，應全面檢視計點規定合理性；交通部公共運輸及監理司長林福山表示，檢討範圍將鎖定在此次新增的30個計點項目。

行政院發言人林子倫在行政院會會後記者會轉述陳建仁表示，新法實施將近半年，政府確保交通安全的目標和方向不變，但相關策略要與時俱進，計點規定是否合理妥善仍有通盤檢討必要，應就各種違規樣態詳加區分出不同危險程度，並從有效風險控管角度，全面檢視相關計點規定的合理性，以符比例原則，兼顧道安與人民權益。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，就現行55項違規記點的項目，按照各款的違規態樣，以及不同的危害安全項目來做檢討。他指出，原來記點有25個項目，新法實行後增加到55個項目，其中30個項目會是後續檢討的重點。在有效的風險控管之下，希望更符合比例，能夠兼顧行車安全和民眾及駕駛權益。

林福山也說，違規記點的項目，由「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」來做規定；未來檢討記點項目部分，如果有修要修法，就是修「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

記點 行政院 陳建仁 交通部 交通違規

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