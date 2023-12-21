歲末寒流瘋泡湯 醫提醒3族群藏致命危機

寒流來襲，全台變「凍番薯」，泡湯雖然享受，卻潛藏致命危機，醫師提醒，沒有規律服藥的三高個案、男性45歲以上或女性55歲以上有抽煙史的民眾要量力而為，千萬別挑戰三溫暖或桑拿。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，對心血管疾病高風險民眾而言，極端氣溫變化是關鍵誘發因子，今年11月中旬起，天氣時而像夏天、時而像冬天，甚至單日早晚溫度落差非常大，醫院心血管疾病患者明顯增加，多數是沒有規則服藥，甚至是不知自身有「三高」，送醫已心跳停止。

每逢寒流，各處溫泉景點都會湧入泡湯人潮，大眾池彷彿「煮餃子」，鍾伯欣提醒，泡湯雖然舒服，能讓全身放鬆，但同時也是引起身體感受溫差的「事件」，近期之內有心血管疾病徵兆，如胸悶、頭暈，或剛中風不久的個案，不建議搭上歲末泡湯潮，以免得不償失。

至於一般民眾，包含雖然近期無急性發作，但有三高的個案，鍾伯欣提醒，因為近年急性心血管疾病個案年齡層不斷下修，享受泡湯時，不分年齡層都應該多加留心，除了建議進入湯池前，應該先用溫熱水沖澡、擦澡，結伴同行也是自我保護的方法之一。

鍾伯欣表示，泡湯民眾一定要將「量力而為」4個字記在心中，不要一下子就挑戰最熱的池，每次泡湯不可超過20分鐘，一旦身體出現頭暈、胸悶等症狀，即使只是輕微不適，哪怕剛泡3分鐘、5分鐘，就不建議繼續，尤其沒有規律服藥的三高民眾、男性45歲以上或女性55歲以上有抽煙史。

大眾池不只有熱呼呼的溫泉，還有冷熱交織三溫暖及蒸氣繚繞桑拿房，鍾伯欣強調，完全不建議心血管疾病風險民眾挑戰三溫暖，剛泡熱池，一下就跳進冷池，全身動脈血管急速收縮，恐增加中風等危機；當室外低溫時，從溫暖桑拿房內突然到戶外，等同三溫暖，也不建議嘗試。