影／恆旅新醫療大樓盼8年開張 蔡英文：很忙很遠都要來一趟
屏東恆春半島醫療品質資源與都會落差大，2017年前行政院長林全核定、衛福部核定5.5億元重建的恆春旅遊醫療大樓，在歷經6次流標、疫情和偏鄉缺工延宕波折後，總統蔡英文今天南下參加啟用儀式時說，這是「醫療平權」的具體展現，對國家整體政策意義重大，在這麼遠的地方，都希望傾國家力量把醫療做到最好、最完整，雖然今天很忙、路很遠，還是要來一趟。
恆春旅遊醫院是屏南唯一的的公立醫院，中央這次送上升級大禮，原在院方意料之外，陪同蔡英文出席的衛福部政務次長王必勝說，恆春居民在國發會「公共政策網路參與平台」發起「空勤總隊進駐恆春機場」連署並成案後，居民和遊客緊急後送的醫療窘境再度引發各界討論，轉而促成恆旅升級，工程卻因疫情和原物料上漲延宕；至於居民關心的急重症醫療，明年增設心導管室，急性心肌梗塞患者將不必再後送。
縣長周春米說，感謝歷任院長協助推動，恆春半島醫療由3家地區醫院支撐，除了5萬地方居民，每年有數百萬觀光客，需要更多醫療資源挹注，透過恆旅新大樓啟用及高階醫療設備進場，提供更高品質的醫療服務，縣府也投入護理人留任政策並解決醫護人員宿舍問題；未來持續爭取經費及媒合社會資源，逐步改善醫療設備及醫事人力不足問題，縮短醫療城鄉差距，守護民眾健康。
院方說，新醫療大樓地上8層、地下1層，啟用後許可總床數從81床增加到137床，急性一般病床增加34床、特殊病床增加22床，新增1間開刀病房，引進MRI核磁共振成像儀與高壓氧治療艙等高階檢查醫療設備，明年透過衛福部專款補助，陸續將原16切電腦斷層掃瞄儀更新為128切，預防和治療都升級，並預留心導管室空間，成為急重症急救醫院。
院方說，恆旅重建並引進新醫療儀器，總經費合計8億，將擴大原有服務能量1.5倍，醫療器材和醫護人力陸續進駐、招聘中，將分階段營運，在既有門診科別外，新增中醫科已開業，牙科籌備中，皮膚和眼科透過遠距診療，可紓解恆春地區民眾就醫資源不足問題，滿足在地民眾就醫、安養、安寧及觀光旅遊人口的就醫需求。
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