寒流來了氣溫驟降 來台南六甲看這處季節限定美景

寒流來襲全台氣溫驟降，有下探10度的可能性，民眾連忙穿上衣物禦寒保暖，但也有人期待這波寒流，台南市六甲區菁埔埤一帶的畜牧場為了與外界隔絕種植落羽松，每到冬季氣溫變化樹葉由綠轉紅，成為季節限定的特別景致，不但名列全台8大落羽松祕境，網路聲量更是排行第一，目前變色狀況約2成左右，想看美景還得等等。

全台由北到南都有落羽松林，包括宜蘭三星、桃園大溪、台中后里、南投魚池、嘉義民雄等地，台南六甲則是最南端，落羽松從每年12月開始變色，觀賞期到隔年1月，六甲區甚至還能到2月底，這時恰好是農曆春節期間，每年總會吸引許多遊客前來。

根據六甲區公所統計，台1線省道旁及菁埔埤周邊的落羽松共有11區、2386棵，近來氣溫變化，北側迎風面及沿著菁埔埤水圳步道的生長的落羽松已經轉為紅色，漫步在其中讓人感受到冬天及耶誕節的氣氛，不論是平日或假日，已有零星遊客前來，相當期待落羽松趕快變色。