快訊

寒流來襲…樹林高中生穿便服禦寒遭罰開合跳2000下 校方致歉、教育局這麼說

嘉義老婦行走路口 遭運菜貨車撞擊輾壓慘死輪下

評／捐公益是民進黨用來違規漂白的遮羞布？

寒流來了氣溫驟降 來台南六甲看這處季節限定美景

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
明年台南一期作不再休耕，埤塘、農田注水後，六甲落羽松林還會再多「倒映」美景。記者莊曜聰／攝影
明年台南一期作不再休耕，埤塘、農田注水後，六甲落羽松林還會再多「倒映」美景。記者莊曜聰／攝影

寒流來襲全台氣溫驟降，有下探10度的可能性，民眾連忙穿上衣物禦寒保暖，但也有人期待這波寒流，台南市六甲區菁埔埤一帶的畜牧場為了與外界隔絕種植落羽松，每到冬季氣溫變化樹葉由綠轉紅，成為季節限定的特別景致，不但名列全台8大落羽松祕境，網路聲量更是排行第一，目前變色狀況約2成左右，想看美景還得等等。

全台由北到南都有落羽松林，包括宜蘭三星、桃園大溪、台中后里、南投魚池、嘉義民雄等地，台南六甲則是最南端，落羽松從每年12月開始變色，觀賞期到隔年1月，六甲區甚至還能到2月底，這時恰好是農曆春節期間，每年總會吸引許多遊客前來。

根據六甲區公所統計，台1線省道旁及菁埔埤周邊的落羽松共有11區、2386棵，近來氣溫變化，北側迎風面及沿著菁埔埤水圳步道的生長的落羽松已經轉為紅色，漫步在其中讓人感受到冬天及耶誕節的氣氛，不論是平日或假日，已有零星遊客前來，相當期待落羽松趕快變色。

六甲區區長陳啓榮說，明年1月會是六甲落羽松的最佳觀賞期，為了帶動周邊觀光，目前公所已附近休耕地種下共計2.5公頃的向日葵、波斯菊花海，開花時將與落羽松相映成趣，另外因為水庫旱象已解，明年一期作將會正常放水耕作，菁埔埤及周邊農田注水後，將可重現睽違2年的落羽松「倒映」美景，令人相當期待。

六甲區公所在落羽松林旁的休耕地種植2.5公頃的向日葵、波斯菊花海，生長狀況順利，明年一月就會開花。記者莊曜聰／攝影
六甲區公所在落羽松林旁的休耕地種植2.5公頃的向日葵、波斯菊花海，生長狀況順利，明年一月就會開花。記者莊曜聰／攝影
台南六甲落羽松有11區、2386棵，座落在台1線省道旁菁埔埤周邊，寒流來襲氣溫驟降，目前有2成變色。記者莊曜聰／攝影
台南六甲落羽松有11區、2386棵，座落在台1線省道旁菁埔埤周邊，寒流來襲氣溫驟降，目前有2成變色。記者莊曜聰／攝影
台南六甲在全台落羽松祕境中地理位置最南，寒流來襲氣溫驟降，落羽松逐漸變色中。記者莊曜聰／攝影
台南六甲在全台落羽松祕境中地理位置最南，寒流來襲氣溫驟降，落羽松逐漸變色中。記者莊曜聰／攝影

落羽松 寒流 台南

延伸閱讀

入冬首波寒流特別冷？ 賈新興：跟氣候值最低溫比低5度

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

寒流低溫來襲 宜蘭4人送醫不治、2人加護病房治療

首波寒流來襲19縣市低溫下探6度 風城新竹明體感溫度1度

相關新聞

入冬首波寒流特別冷？ 賈新興：跟氣候值最低溫比低5度

今年入冬首波寒流襲台，這波真的冷，但有特別冷嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，這波達到寒流，確實...

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北部內...

首波寒流來襲19縣市低溫下探6度 風城新竹明體感溫度1度

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，其中今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北...

迎2024信義區25日起道路交管 北捷跨年42小時不收班

配合「2024台北最High新年城」舞台搭建，交通局於25日到1月2日進行三階段車道管制，包含市府路東側5車道封閉、新仁...

「最黑暗的一天」醫改會舉牌抗議、批健保署架空健保會

健保會昨開會，其中台灣醫療改革基金會等付費者代表的健保會委員會中舉牌抗議。醫改會批評是「健保會史上最黑暗的一天」，執行長...

寒流發威37歲壯漢突心痛倒地 醫：注意五項搶命要訣

寒流報到，南部日夜溫差動輒10度，不少病患是在清晨與入夜溫差最大時段發生心肌梗塞，單在高雄榮總昨天與今天就收治6名心肌梗塞的患者，即使經搶救，仍有生命危險。醫師表示，超過一半的心肌梗塞患者，發作之前是完全沒有症狀的，提醒眾若平日偶有胸悶，就要警覺可能是冠狀動脈狹窄的警訊，應快就醫治療，以防突如其來惡化為致命的心肌梗塞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。