迎2024信義區25日起道路交管 北捷跨年42小時不收班

配合「2024台北最High新年城」舞台搭建，交通局於25日到1月2日進行三階段車道管制，包含市府路東側5車道封閉、新仁愛路封閉。12月31日活動當天，北捷連續42小時不收班，力拚凌晨2點前完成疏運，同時，市府派出3輛散場接駁公車，開往忠孝新生站、公館站／六張犁站及木柵景美，呼籲民眾搭乘大眾運輸過節。

台北市交通局交通治理科長林育生表示，為架設舞台，周邊分三階段交管，分別於12月25日凌晨12點到26日凌晨，封閉市府路（松壽-松山）東側5車道封閉，26日到27日凌晨，增加新仁愛路封閉，以及27日到1月2日兩路段全線封閉。

同時，信義計畫區在12月31日晚間7點開始陸續由只出不進，到晚間8點禁止車輛進入，提醒跨年活動期間建議行經該區的民眾提前改道。

另外，林育生說，停車管制，路邊汽機車格於12月31日傍晚5點禁止停車，黃線至1月1日凌晨3點禁止臨停。停車場部分，12月31日晚間7點只出不進，晚間8點全面管制進出。

台北捷運公司副總經理楊秦恒表示，北捷從31日到1月1日凌晨12點，連續42小時不收班，列車加密班距，板南線、文湖線晚間7點到凌晨2點，平均班距達2到3分鐘，淡水信義線平均3分鐘、中和新蘆線為4到5分鐘、松山信義線則是6到8分鐘，凌晨2點過後到6點，則平均為12分1班。

楊秦恒說，配合跨年，貓空站儲車區舉辦茶醺派對，並且推出限量跨年活動派對等，貓纜也會延長營運至凌晨2點，並視人潮情況至旅客疏運完畢。今年跨年人潮會達230萬人次，為此，北捷出動2000多名同仁疏導，呼籲民眾搭淡水、板南線進場，離場則搭乘淡水、板南及松山線。

此外，公運處大眾運輸科長郭建辰表示，市府規畫3線散場接駁公車，於凌晨12點發車，通往忠孝新生站於仁愛路／延吉街搭乘，往捷運公館站／古亭站則是基隆路／信義路4段450巷口，吳興街口站搭乘，往木柵、景美、深坑則在松德路／信義路口搭乘。