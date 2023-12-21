「最黑暗的一天」醫改會舉牌抗議、批健保署架空健保會

健保會昨開會，其中台灣醫療改革基金會等付費者代表的健保會委員會中舉牌抗議。醫改會批評是「健保會史上最黑暗的一天」，執行長林雅惠表示，11月底健保署無視健保會決議，直接報行政院，使用預備款項撥補健保點值，架空健保會，又讓總額上限形同虛設。

行政院會在11月30日拍板明年健保總額外，同時也批准健保點值貼節方案，將採兩階段撥補，讓希望服務量增加而導致點值被稀釋的中醫、西醫基層、醫院的點值可以達每點0.9元。健保署初估上半季就需要超過50億元，由於「非調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」僅編列8億元，因此不足部分會以公務預算挹注健保基金的240億元支應。

林雅惠表示，11月中健保會主席在會議中裁示，針對動支「非調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」要提供評估資料後再討論。該經費的動支是健保會依照《健保法》需依法討論與決義之權責範圍，但健保署卻直接在11月23日報衛福部，並經11月30日行政院院會同意備查，形同架空健保會。

「政府沒有依法行政，更是違反程序正義」，林雅惠說，政府這樣的作為形同架空健保會，上下交相賊。醫改會指出，公務預算撥補的240億元，應該是要充實健保的安全準備，且健保基金已經認列收入。但到11月健保署卻對外改口說這筆經費是要拿來補醫療點值的不足，為偷換概念。

另，醫改會批評，健保會昨報告「113年度健保總額及其分配方式」，衛福部核定結果更是完全超出健保會併陳版本，對於認真協商且形成共識的總額部門、付費者代表委員們，反而映證「認真的就輸了」。