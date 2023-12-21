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尾牙聚會狂喝酒！醫生提醒多吃一類食物，能助代謝酒精

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
喝酒前，可以多吃含有蘿蔔硫素的食物，如青花椰苗等。圖／一寸鮮提供
喝酒前，可以多吃含有蘿蔔硫素的食物，如青花椰苗等。圖／一寸鮮提供

年底迎接許多節慶，更是尾牙、交換禮物等聚餐的旺季，而許多台灣人聚餐時，不免會多喝酒，若是飲用過多，可能會增進肝臟負擔，醫生就提醒，酒精代謝主要依賴肝臟，若要幫助酒精的代謝，就要記得多吃一類的食物。

高齡科醫生傅裕翔指出，台灣人先天基因對酒精耐受性較差，而酒精代謝會因為濃度、個人體質不同，至少需要6～10小時才能代謝。且酒精要代謝，關鍵是肝臟中的乙醛去氫酶（ALDH2），根據國民健康署指出，台灣有近一半的人有ALDH2缺陷，因此容易臉紅，因此容易臉紅、心血高風險族群，喝酒時要特別注意。

傅裕翔就提醒喝酒的兩撇步，在喝酒前可以多吃含有「蘿蔔硫素」的食物，因為蘿蔔硫素可以提高體內抗氧化的穀胱甘肽濃度，幫助促進酒精的代謝、改善肝臟功能和降低肝臟氧化壓力，若能搭配堅果、海鮮、橄欖油等一起食用，Omega 3、9可以減緩酒精吸收，且蘿蔔硫素是脂溶性，一起食用增加效果。另外喝酒時，也要多補充水分，避免脫水，進而產生頭痛的症狀。

而哪些食物含有蘿蔔硫素呢？主要以青花椰苗、青花菜、羽衣甘藍、芥菜、芝麻葉等十字花科蔬菜為主，其中發芽三天的青花椰苗，其中的蘿蔔硫素含量是青花椰成菜的20～50倍，且為脂溶性，可以在體內留存較久時間，幫助肝臟代謝酒精。

十字花科蔬菜如青花椰苗、青花菜等，含有蘿蔔硫素。圖／一寸鮮提供
十字花科蔬菜如青花椰苗、青花菜等，含有蘿蔔硫素。圖／一寸鮮提供
喝酒前，可以多吃含有蘿蔔硫素的食物，如青花椰苗等。圖／一寸鮮提供
喝酒前，可以多吃含有蘿蔔硫素的食物，如青花椰苗等。圖／一寸鮮提供
喝酒前，可以多吃含有蘿蔔硫素的食物，幫助肝臟代謝酒精。圖／一寸鮮提供
喝酒前，可以多吃含有蘿蔔硫素的食物，幫助肝臟代謝酒精。圖／一寸鮮提供

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