尾牙聚會狂喝酒！醫生提醒多吃一類食物，能助代謝酒精
年底迎接許多節慶，更是尾牙、交換禮物等聚餐的旺季，而許多台灣人聚餐時，不免會多喝酒，若是飲用過多，可能會增進肝臟負擔，醫生就提醒，酒精代謝主要依賴肝臟，若要幫助酒精的代謝，就要記得多吃一類的食物。
高齡科醫生傅裕翔指出，台灣人先天基因對酒精耐受性較差，而酒精代謝會因為濃度、個人體質不同，至少需要6～10小時才能代謝。且酒精要代謝，關鍵是肝臟中的乙醛去氫酶（ALDH2），根據國民健康署指出，台灣有近一半的人有ALDH2缺陷，因此容易臉紅，因此容易臉紅、心血高風險族群，喝酒時要特別注意。
傅裕翔就提醒喝酒的兩撇步，在喝酒前可以多吃含有「蘿蔔硫素」的食物，因為蘿蔔硫素可以提高體內抗氧化的穀胱甘肽濃度，幫助促進酒精的代謝、改善肝臟功能和降低肝臟氧化壓力，若能搭配堅果、海鮮、橄欖油等一起食用，Omega 3、9可以減緩酒精吸收，且蘿蔔硫素是脂溶性，一起食用增加效果。另外喝酒時，也要多補充水分，避免脫水，進而產生頭痛的症狀。
而哪些食物含有蘿蔔硫素呢？主要以青花椰苗、青花菜、羽衣甘藍、芥菜、芝麻葉等十字花科蔬菜為主，其中發芽三天的青花椰苗，其中的蘿蔔硫素含量是青花椰成菜的20～50倍，且為脂溶性，可以在體內留存較久時間，幫助肝臟代謝酒精。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言