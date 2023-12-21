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大雨、低溫特報齊發 寒流影響 台南以北等19縣市非常寒冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。圖／取自中央氣象署網站
今明兩天寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，台北市山區已有豪雨發生；今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。大雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣。

今明兩天寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。今天至明天新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

今明兩天寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。記者林俊良／攝影
今明兩天寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。記者林俊良／攝影

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